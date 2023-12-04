Як стягують аліменти з військових: вираховують із «бойових» і не більше 50%

Аліменти – обовязковий платіж, який повинен відраховувати один з батьків дитини зі своєї зарплатні. Та чи тільки з неї – питання, адже до зарплатні можуть додаватись різноманітні виплати – премії, нарахування за роки роботи, тощо.

Тож журналісти dnepr.infо вирішили дізнатись, як виплачуються аліменти, якщо один з батьків служить в лавах ЗСУ та отримує не тільки зарплату, а й «бойові» виплати за службу на лінії фронту.

Аліменти на дітей під час воєнного стану в Україні стягуються навіть якщо батько на цей час не працює. Їх нараховують виходячи із середньої заробітної плати по регіону. На Дніпропетровщині це близько 15 тис грн. Тобто, виходячи з цієї суми і обчислюється відсоток, який потрібно платити на дитину. Поки що батько не знайде роботу – аліменти вважаються його боргом і як тільки платник почне отримувати зарплату – з неї одразу буде вираховано нараховану раніше суму.

З яких доходів нараховують аліменти

Частина тих, хто залишився без роботи у Дніпрі та Україні зараз воює у лавах ЗСУ. У військових сума аліментів обчислюється виходячи з їхнього грошового забезпечення. До нього входить не лише щомісячна зарплата, а й додаткові щомісячні та одноразові виплати.

На одну дитину за законодавством той, хто платить аліменти, має відраховувати 25% своєї зарплати. Для двох дітей сума становить 30% на трьох та більше – 50%. Раніше аліменти платилися лише із заробітної плати, але у листопаді минулого року було внесено зміни до законодавства і тепер утримання аліментів провадиться за всіма грошовими виплатами. У розрахунок не беруть тільки ті, які не мають постійного характеру. Як зазначають адвокати, аліменти військовослужбовці платять не лише із «зарплатних» коштів, а й із «бойових» виплат, оскільки останні підлягають тому, щоби з них можна було утримувати аліменти.

Який мінімальний розмір аліментів

У 2023 році сума аліментів на одну дитину має бути не менше 50% прожиткового мінімуму. Для дітей до 6 років це 1136 грн., для тих, хто старший – 1416 грн. Максимальний розмір аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів на дитину. У 2024 році, якщо буде збільшено розмір прожиткового мінімуму – буде збільшено і мінімальну суму аліментів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: