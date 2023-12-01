Скільки коштує однокімнатна у різних районах Дніпра (грудень 2023)

Щоб купити однокімнатну квартиру у Дніпрі вистачить у середньому 560 тис грн. Ціна залежить від розташування житла - в якому будинку вона знаходиться, в якому районі, наскільки розвинена інфраструктура поряд. Таким дешевим квартирам потрібен капітальний ремонт, але якщо пошукати – можна знайти житло, де цей ремонт вже наполовину зроблено, а саму квартиру готові віддати з меблями та технікою.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП найдешевших квартир у різних районах Дніпра.

Правий берег

Найдешевша однокімнатна квартира у Шевченківському районі Дніпра знайшлася за ціною 485 тис грн. Знаходиться вона у районі проспекту Богдана Хмельницького, в панельному будинку на 3 поверсі. Загальна площа приміщення – 20 кв м. Стіни з цегли. Квартира в стані «після будівельників», тож новому власнику доведеться витратитися ще й на ремонт.

Найдешевша квартира в Соборному районі коштуватиме 559,5 тис грн. Знаходиться вона на житловому масиві Перемога-6, в панельному будинку, на 8 поверсі. Загальна площа житла 17 кв м.

За 428 тис грн можна купити дешеву однокімнатну квартиру в Центральному районі міста. Знаходиться на першому поверсі триповерхового будинку. Загальна площа 19 кв м. Житло знаходиться неподалік ринку «Озерка».

Найдешевша квартира в Новокодакському районі Дніпра знаходиться на житловому масиві Західний. Її варість – 522 тис грн. Розташована вона на останньому поверсі будинку-хрущовки. Загальна площа 33 кв м. Під капітальний ремонт.

477 тис грн коштуватиме найдешевша однокімнатна квартира у Чечелівському районі Дніпра. Загальна площа 24 кв м. Знаходиться на першому поверсі одноповерхового будинку. У кімнаті встановлено підлогу з підігрівом, замінено електричну проводку по всій квартирі. Кухня після капітального ремонту.

Лівий берег

В АНД районі найдешевша квартира продається за ціною 485 тис грн. Житло знаходиться у районі вулиці Артюшенка. Будинок триповерховий, квартира на першому поверсі. Загальна площа житла – 22 кв. м Стан квартири «після будівельників».

Мінімум, який потрібно витратити на житло в Індустріальному районі Дніпра, – це 653,5 тис грн. Стільки хочуть за однокімнатну квартиру на Слобожанському проспекті. Знаходиться вона на середньому поверсі 9-ти поверхового будинку. Загальна площа 22,4 кв м. Квартира продається з усіма меблями та технікою. Тут є пральна машина, бойлер, кондиціонер.

У Самарському районі Дніпра купити найдешевшу квартиру можна за 560 тис грн. Місце розташування – район житлового масиву Північний. Знаходиться вона в панельному будинку на 8 поверсі. У квартирі 22 кв м загальної площі, стоять нові вхідні двері та вікна. Але стіни та все інше потребують ремонту.

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