Как выглядел старинный дом Штромберга в Днепре: его снесли ради расширения ЦУМа (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел дом Штромберга на нынешнем проспекте Яворницкого в Днепре.
Дом Штромберга в Днепре появился на центральном проспекте в начале 1910-х годов. Здание было 3-х этажным. Первый этаж занимали лавки, второй хозяин дома сдавал внаем, а на третьем жил сам. Здание было известно тем, что в нем находилось фотоателье Бика – одного из самых популярных фотографов города. Также тут была бакалейная лавка, магазин шляпок и английских булавок.
Комнаты в доме Штромберга пользовались особой популярностью среди комивояжеров того времени. Стоили они не очень дорого, но расположение было удобное. Комнаты были обставлены не очень богато, но в доме был телефон и водопровод, а в холодное время года – паровое отопление, что вполне компенсировало их обстановку.
В 1936 году вплотную к дому Штромберга началось строительство нового магазина – ЦУМа. К 1939 году эти два здания стали полноценными «соседями». Но владелец дома этого не знал. В 1917 году он неожиданно пропал. Вечером жильцы и прислуга еще видели его в доме, а утром владельца здания никто не нашел. Куда исчез Штромберг – неизвестно. Поговаривали, что он уехал за границу.
В 1920-х годах здание было национализировано, в нем размещались различные конторы, а на первом этаже работали магазины.
Здание практически не пострадало во время боев за город в 1943 году, но было снесено в 1970 году при реконструкции Центрального универмага – за его счет площадь ЦУМа была увеличена.
фото: pastvu
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