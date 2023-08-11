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  • Как выглядел старинный дом Штромберга в Днепре: его снесли ради расширения ЦУМа (ФОТО)

Как выглядел старинный дом Штромберга в Днепре: его снесли ради расширения ЦУМа (ФОТО)

Сегодня 12:40
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Часть старинных зданий в центре Днепра были снесены для строительства новых на то время магазинов. Одним из таких стал дом Штромберга. Построенный в начале прошлого века, он пережил Вторую мировую войну, но был снесен при реконструкции соседствующего рядом с ним ЦУМа.

Новости Днепра про Как выглядел старинный дом Штромберга в Днепре: его снесли ради расширения ЦУМа (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел дом Штромберга на нынешнем проспекте Яворницкого в Днепре.

Дом Штромберга в Днепре появился на центральном проспекте в начале 1910-х годов. Здание было 3-х этажным. Первый этаж занимали лавки, второй хозяин дома сдавал внаем, а на третьем жил сам. Здание было известно тем, что в нем находилось фотоателье Бика – одного из самых популярных фотографов города. Также тут была бакалейная лавка, магазин шляпок и английских булавок.

Комнаты в доме Штромберга пользовались особой популярностью среди комивояжеров того времени. Стоили они не очень дорого, но расположение было удобное. Комнаты были обставлены не очень богато, но в доме был телефон и водопровод, а в холодное время года – паровое отопление, что вполне компенсировало их обстановку.

Новости Днепра про Как выглядел старинный дом Штромберга в Днепре: его снесли ради расширения ЦУМа (ФОТО)

В 1936 году вплотную к дому Штромберга началось строительство нового магазина – ЦУМа. К 1939 году эти два здания стали полноценными «соседями». Но владелец дома этого не знал. В 1917 году он неожиданно пропал. Вечером жильцы и прислуга еще видели его в доме, а утром владельца здания никто не нашел. Куда исчез Штромберг – неизвестно. Поговаривали, что он уехал за границу.

Новости Днепра про Как выглядел старинный дом Штромберга в Днепре: его снесли ради расширения ЦУМа (ФОТО)

В 1920-х годах здание было национализировано, в нем размещались различные конторы, а на первом этаже работали магазины.

Здание практически не пострадало во время боев за город в 1943 году, но было снесено в 1970 году при реконструкции Центрального универмага – за его счет площадь ЦУМа была увеличена.

фото: pastvu

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Новости Днепра про Как выглядел старинный дом Штромберга в Днепре: его снесли ради расширения ЦУМа (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядел старинный дом Штромберга в Днепре: его снесли ради расширения ЦУМа (ФОТО)Русский

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