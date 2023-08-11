Як виглядав старовинний будинок Штромберга у Дніпрі: знесли заради розширення ЦУМу (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав будинок Штромберга на проспекті Яворницького в Дніпрі.
Будинок Штромберга у Дніпрі з’явився на центральному проспекті на початку 1910-х років. Будівля була 4-х поверховою. Перший поверх займали лавки, другий – контори, третій господар будинку здавав у найм, а на четвертому жив сам. Будинок був відомий тим, що в ньому було фотоательє Біка – одного з найпопулярніших фотографів міста. Також тут була бакалійна крамниця, магазин капелюшків та англійських шпильок.
Кімнати у будинку Штромберга користувалися особливою популярністю серед комівояжерів того часу. Коштували вони не дуже дорого, але розташування було зручне. Кімнати були обставлені не дуже багато, але в будинку був телефон і водогін, а в холодну пору року – опалення, що цілком компенсувало їхню обстановку.
1936 року впритул до будинку Штромберга почалося будівництво нового магазину – ЦУМу. До 1939 ці дві будівлі стали повноцінними «сусідами». Але власник цього будинку не знав. 1917 року він несподівано зник. Увечері мешканці та прислуга ще бачили його у будинку, а вранці власника будівлі ніхто не знайшов. Куди зник Штромберг – невідомо. Подейкували, що він поїхав за кордон.
У 1920-х роках будівля була націоналізована, в ній розміщувалися різні контори, а на першому поверсі працювали магазини.
Будівля практично не постраждала під час боїв за місто у 1943 році, але була знесена у 1970 році при реконструкції Центрального універмагу – за його рахунок площа ЦУМу була збільшена.
фото: pastvu
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