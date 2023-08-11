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  • Як виглядав старовинний будинок Штромберга у Дніпрі: знесли заради розширення ЦУМу (ФОТО)

Як виглядав старовинний будинок Штромберга у Дніпрі: знесли заради розширення ЦУМу (ФОТО)

Сьогодні 12:40
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Частину старовинних будівель у центрі Дніпра було знесено для будівництва нових на той час магазинів. Одним із таких став будинок Штромберга. Побудований на початку минулого століття, він пережив Другу світову війну, але був знесений при реконструкції ЦУМу, що знаходився стіна до стіни із ним.

Новости Днепра про Як виглядав старовинний будинок Штромберга у Дніпрі: знесли заради розширення ЦУМу (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав будинок Штромберга на проспекті Яворницького в Дніпрі.

Будинок Штромберга у Дніпрі з’явився на центральному проспекті на початку 1910-х років. Будівля була 4-х поверховою. Перший поверх займали лавки, другий – контори, третій господар будинку здавав у найм, а на четвертому жив сам. Будинок був відомий тим, що в ньому було фотоательє Біка – одного з найпопулярніших фотографів міста. Також тут була бакалійна крамниця, магазин капелюшків та англійських шпильок.

Кімнати у будинку Штромберга користувалися особливою популярністю серед комівояжерів того часу. Коштували вони не дуже дорого, але розташування було зручне. Кімнати були обставлені не дуже багато, але в будинку був телефон і водогін, а в холодну пору року – опалення, що цілком компенсувало їхню обстановку.

Новости Днепра про Як виглядав старовинний будинок Штромберга у Дніпрі: знесли заради розширення ЦУМу (ФОТО)

1936 року впритул до будинку Штромберга почалося будівництво нового магазину – ЦУМу. До 1939 ці дві будівлі стали повноцінними «сусідами». Але власник цього будинку не знав. 1917 року він несподівано зник. Увечері мешканці та прислуга ще бачили його у будинку, а вранці власника будівлі ніхто не знайшов. Куди зник Штромберг – невідомо. Подейкували, що він поїхав за кордон.

Новости Днепра про Як виглядав старовинний будинок Штромберга у Дніпрі: знесли заради розширення ЦУМу (ФОТО)

У 1920-х роках будівля була націоналізована, в ній розміщувалися різні контори, а на першому поверсі працювали магазини.

Будівля практично не постраждала під час боїв за місто у 1943 році, але була знесена у 1970 році при реконструкції Центрального універмагу – за його рахунок площа ЦУМу була збільшена.

фото: pastvu

 

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Новости Днепра про Як виглядав старовинний будинок Штромберга у Дніпрі: знесли заради розширення ЦУМу (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядав старовинний будинок Штромберга у Дніпрі: знесли заради розширення ЦУМу (ФОТО)Русский

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