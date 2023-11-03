Как в Днепре выглядят самые дороги дома на продажу: ТОП-5 домов по цене от 35 млн грн (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-5 самых дорогих домов выставленных на продажу в Днепре.
Самый дорогой дом, выставленный на продажу в Днепре, продают по цене 52,5 млн грн. Находится он в районе проспекта Гагарина. Здание двухэтажное, в нем 5 комнат и 471 кв м общей площади. Ремонт в доме выполнен в стилистике минимализма и hi-tech.
В доме есть огромная гостинная с камином, барной стойкой и диваном, несколько спален, детская, гостевая комната. Для прислуги есть отдельный вход, туалет и кухня. В доме также есть прачечная, котельная, Во дворе есть бассейн, место для парковки на 3 авто, площадка для барбекю.
За 37 млн грн в Днепре продают дом в районе улицы Полигонной. В доме 6 комнат, 3 этажа и общая площадь 600 кв м. Помещение находится в состоянии «после строителей». В нем нет отделки, мебели и техники. Сам дом достроен на 80%. Строительные материалы для завершения работ новому хозяину отдадут как бонус.
В районе улицы Криворожской продается дом за 36,4 млн грн. В нем 3 этажа, 10 комнат и 810 кв м общей площади. Дом распланирован под несколько квартир и офисов.
Ремонт в нем минимальный.
Дом, за который хотят выручить 35,6 млн грн находится в районе улицы Ереванской в Днепре. В нем 3 этажа, 4 комнаты и 988 кв м общей площади. Был построен около 20 лет назад. Здание оборудовано системой «умный дом», в нем есть ресторан в стилистике средневекового замка, кинотеатр, бильярдный зал, винный погреб, несколько технических комнат.
Также есть несколько спален, санузлов, гостевых, кабинет и детские. Часть дома отведена под «СПА-зону». Тут есть несколько бань, бассейн, спортзал.
В районе жилмассива Победа-6 в Днепре продают дом на 2 этажа, с 3-мя комнатами и общей площадью 461 кв м. Хотят за него 31,8 млн грн. Стены дома сделаны из ракушняка. Жилье построено около 10 лет назад.
В доме есть «СПА-зона» с джакузи и парной, спортзал, кухня-столовая, несколько спален, гардеробная. Оборудована система очистки воды. В отделке дома использовался природный камень и дерево.
Во дворе есть небольшой гостевой дом. Также во дворе есть несколько беседок, спортплощадки, водопады, зоны барбекю.
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