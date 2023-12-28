Стало известно, как в Днепре будет работать общественный транспорт в праздничные дни: 31 декабря, 1 и 2 января.
Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры городского совета.
Так, 31 декабря общественный транспорт будет работать в штатном режиме по расписанию выходного дня. 1 января — также в режиме выходного дня, однако автобусы начнут работу в 06:30. 2 января – по расписанию рабочего дня.
Учитывайте эту информацию во время планирования поездок! Если будут какие-то изменения, мы обязательно сообщим!
Напомним, ранее мы писали, как в Днепре будут работать травмпункты на праздники и их адреса.
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Александра Лучка
Автор:
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