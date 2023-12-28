Як у Дніпрі працюватиме громадський транспорт у святкові дні

Стало відомо, як у Дніпрі буде працювати громадський транспорт у святкові дні: 31 грудня, 1 та 2 січня.
Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міської ради.
Так, 31 грудня громадський транспорт працюватиме у штатному режимі за розкладом вихідного дня. 1 січня – також у режимі вихідного дня, однак автобуси розпочнуть роботу о 06:30. 2 січня – за розкладом робочого дня.
Враховуйте цю інформацію під час планування поїздок! Якщо будуть якісь зміни, ми обов’язково повідомимо!
Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі будуть працювати травмпункти на свята та їхні адреси.
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