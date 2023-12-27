Как в Днепре будут работать травмпункты на праздники и их адреса

Зимой гололедица часто сковывает дороги. К сожалению, избежать падения иногда невозможно, а оно может привести к травмированию. Поэтому важно знать, где в Днепре можно получить медпомощь.
Травмпункты можно найти по следующим адресам:
Они работают круглосуточно, в том числе и на праздники.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
В травматологических пунктах принимают всех пациентов с острыми травмами независимо от района проживания. Речь идет о переломах, вывихах, ранах, в том числе и укусах, и тому подобное.
Все необходимое для медпомощи есть. Все травмпункты, подчиненные учреждениям здравоохранения, работают круглосуточно, в том числе и на праздники, – подчеркнула заместитель директора департамента здравоохранения горсовета Татьяна Прибыток.
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