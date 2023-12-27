Як у Дніпрі будуть працювати травмпункти на свята та їхні адреси

Взимку ожеледиця часто сковує дороги. На жаль, уникнути падіння іноді неможливо, а воно може призвести до травмування. Тому важливо знати, де у Дніпрі можна отримати меддопомогу.
Травмпункти можна знайти за такими адресами:
Вони працюють цілодобово, зокрема й на свята.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Зазначимо, в травматологічних пунктах приймають усіх пацієнтів із гострими травмами незалежно від району проживання. Йдеться про переломи, вивихи, рани, зокрема й укуси, тощо.
Усе необхідне для меддопомоги у наявності. Усі травмпункти, підпорядковані закладам охорони здоров’я, працюють цілодобово, зокрема й на свята, – підкреслила заступниця директора департаменту охорони здоров’я міськради Тетяна Прибиток.
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Александра Лучка
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