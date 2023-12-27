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Як у Дніпрі будуть працювати травмпункти на свята та їхні адреси

Сьогодні 18:02
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Як у Дніпрі будуть працювати травмпункти на свята та їхні адреси

Взимку ожеледиця часто сковує дороги. На жаль, уникнути падіння іноді неможливо, а воно може призвести до травмування. Тому важливо знати, де у Дніпрі можна отримати меддопомогу.

Травмпункти можна знайти за такими адресами:

  • вул. Ближня, 31;
  • вул. Батумська, 13;
  • просп. Б. Хмельницького, 19;
  • вул. В. Антоновича, 65;
  • просп. Лесі Українки, 26.

Вони працюють цілодобово, зокрема й на свята.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначимо, в травматологічних пунктах приймають усіх пацієнтів із гострими травмами незалежно від району проживання. Йдеться про переломи, вивихи, рани, зокрема й укуси, тощо.

Усе необхідне для меддопомоги у наявності. Усі травмпункти, підпорядковані закладам охорони здоров’я, працюють цілодобово, зокрема й на свята, – підкреслила заступниця директора департаменту охорони здоров’я міськради Тетяна Прибиток.

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Новости Днепра про Як у Дніпрі будуть працювати травмпункти на свята та їхні адресиУкраїнська Новости Днепра про Як у Дніпрі будуть працювати травмпункти на свята та їхні адресиРусский

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