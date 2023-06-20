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В Днепре 100 лет назад на остановках были китайские домики (ФОТО)

Сегодня 17:57
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Сейчас в Днепре стараются унифицировать остановочные комплексы и сделать их максимально удобными для горожан и однотипными по внешнему виду. Но более 100 лет назад, когда в городе только стал появляться общественный транспорт, остановки выглядели совсем иначе и отличались друг от друга.

Первые трамваи на улицах Днепра появились в конце 1890-х годов. Строительство железнодорожного полотна и покупку составов взяла на себя бельгийская компания. Первый трамвайный маршрут был протяженностью более 6 км и шел с вокзала через центральный проспект и Соборную площадь и до нынешней улицы архитектора Олега Петрова и проспекта Гагарина. На линии работало шесть составов.

Новости Днепра про В Днепре 100 лет назад на остановках были китайские домики (ФОТО)

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Бельгийская компания также взялась обустроить трамвайные остановки. По представлениям архитекторов того времени, дожидаться общественного транспорта жители города должны были на остановках, имитирующих своим внешним видом небольшие китайские домики. Делали их из дерева. На такой остановке пассажир трамвая мог укрыться от дождя и подождать транспорт сидя на лавочке. Каждый домик имел свои особенности: цвет, детали планировки и т.п.

В 1917 году город не стал продолжать контракт с бельгийской компанией, и та ушла с города. После этого с улиц пропали и необычные остановки.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

 

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