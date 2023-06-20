У Дніпрі 100 років тому на зупинках були китайські будиночки (ФОТО)

Зараз у Дніпрі намагаються уніфікувати зупинкові комплекси та зробити їх максимально зручними для городян та однотипними на вигляд. Але більше 100 років тому, коли в місті тільки став з'являтися громадський транспорт, зупинки виглядали зовсім інакше і відрізнялися одна від одної.

Перші трамваї на вулицях Дніпра з’явилися наприкінці 1890-х років. Будівництво залізничного полотна та закупівлю вагонів взяла на себе бельгійська компанія. Перший трамвайний маршрут був довжиною понад 6 км і йшов з вокзалу через центральний проспект і Соборну площу до нинішньої вулиці архітектора Олега Петрова та проспекту Гагаріна. На лінії працювало шість вагонів.

Бельгійська компанія також взялася облаштувати трамвайні зупинки. За уявленнями архітекторів того часу, чекати на громадський транспорт жителі міста мали на зупинках, що імітують своїм зовнішнім виглядом невеликі китайські будиночки. Робили їх із дерева. На такій зупинці пасажир трамвая міг сховатись від дощу та почекати транспорту сидячи на лавці. Кожен будиночок мав свої особливості: колір, деталі планування тощо.

У 1917 році місто не стало продовжувати контракт з бельгійською компанією, і та пішла з міста. Після цього з вулиць зникли й незвичайні зупинки.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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