Странная история полузатопленного острова у Днепра, превратившегося в мусорную свалку (ФОТО)

Остров Свиной в Днепре находится неподалеку от левого берега, за мостом. Попасть на него не сложно – расстояние до него небольшое, можно доплыть на надувной лодке или каяке.
Остров ранее был соединен с сушей, а местное население использовало его для выпаса свиней – отсюда он и получил свое название. После строительства ГЕС он был частично затоплен.
На острове нет никаких признаков цивилизации – лавочек, столов, навесов или мусорных баков. Хотя в летнее время мусора тут довольно много – сказывается близость острова к «цивилизации». Сюда регулярно наведываются туристы с ночевкой и на день: удят рыбу, устраивают пикники, купаются и просто любуются природой.
На острове растут деревья, кусты и трава, есть небольшой участок с песком.
Рыбы вокруг острова водится много, так что большинство его «посетителей» — это любители рыбалки. Иногда на острове даже задерживают рыбных браконьеров.
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