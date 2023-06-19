Странная история полузатопленного острова у Днепра, превратившегося в мусорную свалку (ФОТО)

В 1930-х годах часть островов Днепра была затоплена. Частично под воду ушел и остров Свиной. Свое название он получил еще 100 лет назад, когда был популярным место для выпаса домашних животных.

Остров Свиной в Днепре находится неподалеку от левого берега, за мостом. Попасть на него не сложно – расстояние до него небольшое, можно доплыть на надувной лодке или каяке.

Остров ранее был соединен с сушей, а местное население использовало его для выпаса свиней – отсюда он и получил свое название. После строительства ГЕС он был частично затоплен.

На острове нет никаких признаков цивилизации – лавочек, столов, навесов или мусорных баков. Хотя в летнее время мусора тут довольно много – сказывается близость острова к «цивилизации». Сюда регулярно наведываются туристы с ночевкой и на день: удят рыбу, устраивают пикники, купаются и просто любуются природой.

На острове растут деревья, кусты и трава, есть небольшой участок с песком.

Рыбы вокруг острова водится много, так что большинство его «посетителей» — это любители рыбалки. Иногда на острове даже задерживают рыбных браконьеров.

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