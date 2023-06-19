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  • Обзор парков Соборного района Днепра: где можно погулять в тишине, покормить уток и покататься на велосипеде

Обзор парков Соборного района Днепра: где можно погулять в тишине, покормить уток и покататься на велосипеде

Сегодня 17:53
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В Шевченковском районе Днепра находится сразу несколько парков: Богдана Хмельницкого, Глобы, 40-летия освобождения Днепра и Писаржевского. Журналисты dnepr.info выяснили в какой парк нужно идти за пешими прогулками, где можно покататься на велосипеде и куда отвести детей.

Парк Богдана Хмельницкого находится на одноименном проспекте. Тут есть лавочки, урны, детские площадки и много места для прогулки. В парке можно встретить мам с колясками, собачников, велосипедистов и тех, кто просто прогуливается по аллеям.

Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где можно погулять в тишине, покормить уток и покататься на велосипеде

В парке много зеленых деревьев, а посреди него стоит памятник Богдану Хмельницкому.

Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где можно погулять в тишине, покормить уток и покататься на велосипеде

Парк 40-летия освобождения Днепра находится неподалеку от парка Богдана Хмельницкого. Это небольшой парк с мемориалом погибшим во Второй мировой войне солдатам. Этот парк – бывшее кладбище. Первые могилы появились тут в 1917 году.

Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где можно погулять в тишине, покормить уток и покататься на велосипеде

Помимо мемориала погибшим солдатам в парке есть могила одного из самых известных архитекторов Днепра Александра Красносельского, проектировавшего ЦУМ, корпуса вузов города, ДК Ильича и многие другие здания-символы Днепра. Парк на месте кладбища решено было создать в 1960-х годах.

Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где можно погулять в тишине, покормить уток и покататься на велосипеде

В парке есть детская площадка, много места для прогулок, растут деревья, кусты и несколько клумб.

Парк Писаржевского находится между двумя проспектами – Богдана Хмельницкого и Поля. Парк небольшой, но в нем есть место для прогулок, занятий спортом, установлена небольшая детская площадка, мини-футбольное поле.

Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где можно погулять в тишине, покормить уток и покататься на велосипеде

В парке очень много лавочек, есть зеленые тенистые аллеи, стоят мусорные баки. В центре парка в качестве арт-объектов можно увидеть несколько блестящих кубов. Тут также много лавочек и установлены современные фонари.

Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где можно погулять в тишине, покормить уток и покататься на велосипеде

Парк Глобы – один из самых первые и самых старых парков города. Ранее это был Казенный сад, где росли сотни уникальных деревьев и кустов со всего мира. Сегодня парк остро нуждается в реконструкции, но тем не менее продолжает оставаться одной из любимых зеленых зон жителей Днепра.

Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где можно погулять в тишине, покормить уток и покататься на велосипеде

В основном сюда приходят родители с детьми – в парке есть различные аттракционы, детские качели, озеро с утками, в летний период работает детская железная дорога. В парке много скамеек, установлен памятник казаку Глобе — основателю зеленой зоны. Также в парке можно встретить бегунов и велосипедистов.

Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где можно погулять в тишине, покормить уток и покататься на велосипеде

 

фото: Департамент парков и рекреаций горсовета Днепра, открытые источники

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Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где можно погулять в тишине, покормить уток и покататься на велосипедеУкраїнська Новости Днепра про Обзор парков Соборного района Днепра: где можно погулять в тишине, покормить уток и покататься на велосипедеРусский

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