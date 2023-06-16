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  • Как жителям Днепра обменять права в «Дії» и сервисном центре: алгоритм действий и стоимость

Как жителям Днепра обменять права в «Дії» и сервисном центре: алгоритм действий и стоимость

Сегодня 17:46
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В Украине первые водительские права выдаются сроком на два года – они являются временными. После этого срока водитель может их обменять на документ, который будет действителен 30 лет – это постоянные права. Но их также можно менять при утере, смене фамилии и другим причинам. Сделать это можно несколькими способами.

Новости Днепра про Как жителям Днепра обменять права в «Дії» и сервисном центре: алгоритм действий и стоимость

Какой из них самый удобный и во сколько обойдется замена прав – разбирались журналисты dnepr.info.

Варианты обмена прав в Днепре 2023

Обменять водительские права в Днепре можно оффлайн и онлайн. В первом случае нужно прийти в сервисный центр МВД с паспортом, идентификационным кодом и уже имеющимся удостоверением водителя, а также с медицинской справкой. Также нужно оплатить стоимость услуги – 270 грн и в течение дня водитель может получить новое удостоверение.

Обменять права можно и не выходя из дома, через Электронный кабинет водителя. Но ждать при этом нужно будет дольше – на обработку заявки уйдет до 10 дней. Однако, при таком обмене за документом можно и не ехать – его может привезти курьер. Сделает он это в течение 5 дней после того, как права будут готовы. Стоимость услуги по обмену и доставке прав обойдется 294 грн, если водитель захочет забрать их самостоятельно в сервисном центре – это будет стоит все те же 270 грн. При обмене документа – в онлайн режиме или при личном присутствии в Сервисном центре сдавать повторно экзамен не нужно.

Обмен прав в «Дії» 2023

Также для обмена прав можно воспользоваться приложением «Дія». Услуга доступна как для водителей, которым по истечении двух лет нужно получать документы повторно, так и для тех, кто хочет обменять права на документы нового образца, потерял их, сменил фамилию или повредил пластик. Выданные права будут автоматически отображаться в приложении и будут действительны на всей территории Украины. Для замены документа в «Дії» нужно в меню услуги выбрать «Замена водительских прав»

Новости Днепра про Как жителям Днепра обменять права в «Дії» и сервисном центре: алгоритм действий и стоимость

 Указать причину, а после – указать или подтвердить место регистрации.

Новости Днепра про Как жителям Днепра обменять права в «Дії» и сервисном центре: алгоритм действий и стоимость

Также в приложении доступна опция выбрать цифровое или пластиковое удостоверение. Но при выборе второго его «копия» все равно будет отображаться в приложении и будет считаться действительной. Также по желанию можно выбрать сервисный центр МВД (он может находиться в любом уголке страны) и подписать заявление о желании обменять документ. Важно, что подтвердить намерение нужно оплатив необходимые 270 грн за замену документа в течение 10 минут после подачи заявления, иначе оно автоматически аннулируется.

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Новости Днепра про Как жителям Днепра обменять права в «Дії» и сервисном центре: алгоритм действий и стоимостьУкраїнська Новости Днепра про Как жителям Днепра обменять права в «Дії» и сервисном центре: алгоритм действий и стоимостьРусский

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