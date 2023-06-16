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  • Как ж/м Приднепровск выглядел более 50 лет назад: маленькие домики и причудливые клумбы (ФОТО)

Как ж/м Приднепровск выглядел более 50 лет назад: маленькие домики и причудливые клумбы (ФОТО)

Сегодня 13:22
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Приднепровск отличается от других жилмассивов Днепра тем, что тут есть все для работы и отдыха: лес, пляж, большое количество дач и много маленьких двухэтажных домов, где до сих пор живут люди. Первые жители появились в Приднепровске в конце 1950-х годов. Изначально он задумывался как небольшой город-спутник.

Новости Днепра про Как ж/м Приднепровск выглядел более 50 лет назад: маленькие домики и причудливые клумбы (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел жилмассив Приднепровск в начале 1960-х годов.

Жилмассив Приднепровск возник как поселок в 1950-х годах. Возводить поселение начали на месте пустыря, где даже не было воды, для рабочих ее доставляли с ближайших населенных пунктов.  

Новости Днепра про Как ж/м Приднепровск выглядел более 50 лет назад: маленькие домики и причудливые клумбы (ФОТО)

Перед рабочими стояла задача построить небольшой город в максимально короткие сроки. Первые жители появились тут уже через три года с начала строительства зданий.

Новости Днепра про Как ж/м Приднепровск выглядел более 50 лет назад: маленькие домики и причудливые клумбы (ФОТО)

Первые дома возводили в основном двухэтажные, иногда – трехэтажные.

Новости Днепра про Как ж/м Приднепровск выглядел более 50 лет назад: маленькие домики и причудливые клумбы (ФОТО)

Рядом со зданиями старались высадить как можно больше деревьев. На первых этажах зданий обустраивали магазины.

Новости Днепра про Как ж/м Приднепровск выглядел более 50 лет назад: маленькие домики и причудливые клумбы (ФОТО)

В Приднепровске был свой Дворец культуры, стадион, кинотеатр, несколько столовых, поликлиника, аптека и даже роддом с больницей, школы и детсады, баня, хлебзавод и ресторан.

Новости Днепра про Как ж/м Приднепровск выглядел более 50 лет назад: маленькие домики и причудливые клумбы (ФОТО)

Это был небольшой город с пляжем, парком, лесом и лодочной станцией.

Новости Днепра про Как ж/м Приднепровск выглядел более 50 лет назад: маленькие домики и причудливые клумбы (ФОТО)

Долгое время это был город-спутник, но в 1977 году Приднепровск вошел в состав Самарского района. К этому моменту в городке проживало около 20 тыс человек.

Новости Днепра про Как ж/м Приднепровск выглядел более 50 лет назад: маленькие домики и причудливые клумбы (ФОТО)

После присоединения к Днепру тут начали возводить высотные дома, а город негласно разделили на «старую» и «новую» части, где к первой относились небольшие домики, а ко второй – новостройки.

Новости Днепра про Как ж/м Приднепровск выглядел более 50 лет назад: маленькие домики и причудливые клумбы (ФОТО)

Долгое время жилмассив не имел прямого соединения с правым берегом Днепра, но в начале 2000-х эта проблема была решена.

Новости Днепра про Как ж/м Приднепровск выглядел более 50 лет назад: маленькие домики и причудливые клумбы (ФОТО)

фото: блог Артема Костюка

 

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Новости Днепра про Как ж/м Приднепровск выглядел более 50 лет назад: маленькие домики и причудливые клумбы (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как ж/м Приднепровск выглядел более 50 лет назад: маленькие домики и причудливые клумбы (ФОТО)Русский

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