Как ж/м Приднепровск выглядел более 50 лет назад: маленькие домики и причудливые клумбы (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел жилмассив Приднепровск в начале 1960-х годов.
Жилмассив Приднепровск возник как поселок в 1950-х годах. Возводить поселение начали на месте пустыря, где даже не было воды, для рабочих ее доставляли с ближайших населенных пунктов.
Перед рабочими стояла задача построить небольшой город в максимально короткие сроки. Первые жители появились тут уже через три года с начала строительства зданий.
Первые дома возводили в основном двухэтажные, иногда – трехэтажные.
Рядом со зданиями старались высадить как можно больше деревьев. На первых этажах зданий обустраивали магазины.
В Приднепровске был свой Дворец культуры, стадион, кинотеатр, несколько столовых, поликлиника, аптека и даже роддом с больницей, школы и детсады, баня, хлебзавод и ресторан.
Это был небольшой город с пляжем, парком, лесом и лодочной станцией.
Долгое время это был город-спутник, но в 1977 году Приднепровск вошел в состав Самарского района. К этому моменту в городке проживало около 20 тыс человек.
После присоединения к Днепру тут начали возводить высотные дома, а город негласно разделили на «старую» и «новую» части, где к первой относились небольшие домики, а ко второй – новостройки.
Долгое время жилмассив не имел прямого соединения с правым берегом Днепра, но в начале 2000-х эта проблема была решена.
фото: блог Артема Костюка
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