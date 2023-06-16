Як ж/м Придніпровськ виглядав понад 50 років тому: маленькі будиночки та чудернацькі клумби (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав житловий масив Придніпровськ на початку 1960-х років.
Житловий масив Придніпровськ виник як місто-супутник у 1950-х роках. Зводили його на місці пустиря, де навіть не було води, для робітників її доставляли з найближчих населених пунктів.
Перед робітниками стояло завдання збудувати невелике місто в максимально короткі терміни. Перші мешканці з’явилися тут уже за три роки з початку будівництва будинків.
Перші будинки зводили переважно двоповерхові, іноді – триповерхові. Поряд із будинками намагалися висадити якнайбільше дерев.
На перших поверхах будівель облаштовували магазини.
У Придніпровську був свій Палац культури, стадіон, кінотеатр, кілька їдалень, поліклініка, аптека і навіть пологовий будинок з лікарнею, школи та дитсадки, лазня, хлібзавод та ресторан.
Це було невелике місто з пляжем, парком, лісом та човновою станцією.
Довгий час це було місто-супутник, але 1977 року Придніпровськ увійшов до складу Самарського району. На той момент у містечку проживало близько 20 тис осіб.
Після приєднання до Дніпра тут почали зводити висотні будинки, а місто негласно розділили на «стару» та «нову» частини, де до першої належали невеликі будиночки, а до другої – новобудови.
Довгий час житловий масив не мав прямого сполучення з правим берегом Дніпра, але на початку 2000-х цю проблему було вирішено.
фото: блог Артема Костюка
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