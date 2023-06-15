Как жителям Днепра создать личный кабинет для передачи показаний за газ 2023 (ИНСТРУКЦИЯ)

Узнать о состоянии своего счета, долга, оплатить за потребленный газ и передать показания счетчика можно в личном кабинете на профильном сайте поставщика.

Журналисты dnepr.info решили узнать, как создать личный кабинет, а также какие есть альтернативные ему возможности передать показания счетчика поставщику.

Для регистрации в личном кабинете потребителю нужно: зайти на сайт gas.ua и у правом верхнем углу нажать кнопку «Личный кабинет». Для тех, у кого он уже создан – нужно ввести логин и пароль. Для тех, кто только хочет зарегистрироваться – номер лицевого счета и дать согласие на обработку личных данных. Позже понадобиться ввести личные данные – первые три буквы фамилии.

Также понадобиться адрес электронной почты – на него будет отправлен код –подтверждение регистрации или номер мобильного телефона собственника счета. После этого потребителю нужно будет пройти процедуру верификации – на его телефон придет код, который следует ввести для завершения процедуры регистрации.

Пароль при регистрации должен содержать прописные и строчные латинские буквы и цифры и состоять не менее чем из 8 символов.

Согласно Кодексу газораспределительных систем, потребитель должен передавать показания прибора учета ежемесячно с 1 по 5 число включительно. Также передать показания можно через чат-бот в Viber или Telegram, написать на почту поставщика [email protected] , позвонить в контакт-центр и передать показания через оператора по телефонам (056) 745-50-11 та (056) 78-78-104 – их принимают с 8 утра до 17 вечера.

Для тех, кто пользуется только мобильными телефонами работают такие номера контакт-центра 066/098/093 300-2-888. Соединение с оператором тут происходит после нажатия цифры 2 на экране мобильного.

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