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  • Как жителям Днепра создать личный кабинет для передачи показаний за газ 2023 (ИНСТРУКЦИЯ)

Как жителям Днепра создать личный кабинет для передачи показаний за газ 2023 (ИНСТРУКЦИЯ)

Сегодня 15:03
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Узнать о состоянии своего счета, долга, оплатить за потребленный газ и передать показания счетчика можно в личном кабинете на профильном сайте поставщика.

Новости Днепра про Как жителям Днепра создать личный кабинет для передачи показаний за газ 2023 (ИНСТРУКЦИЯ)

Журналисты dnepr.info решили узнать, как создать личный кабинет, а также какие есть альтернативные ему возможности передать показания счетчика поставщику.

Для регистрации в личном кабинете потребителю нужно: зайти на сайт gas.ua и у правом верхнем углу нажать кнопку «Личный кабинет». Для тех, у кого он уже создан – нужно ввести логин и пароль. Для тех, кто только хочет зарегистрироваться – номер лицевого счета и дать согласие на обработку личных данных. Позже понадобиться ввести личные данные – первые три буквы фамилии.

Новости Днепра про Как жителям Днепра создать личный кабинет для передачи показаний за газ 2023 (ИНСТРУКЦИЯ)

Также понадобиться адрес электронной почты – на него будет отправлен код –подтверждение регистрации или номер мобильного телефона собственника счета. После этого потребителю нужно будет пройти процедуру верификации – на его телефон придет код, который следует ввести для завершения процедуры регистрации.

Новости Днепра про Как жителям Днепра создать личный кабинет для передачи показаний за газ 2023 (ИНСТРУКЦИЯ)

Пароль при регистрации должен содержать прописные и строчные латинские буквы и цифры и состоять не менее чем из 8 символов.

Новости Днепра про Как жителям Днепра создать личный кабинет для передачи показаний за газ 2023 (ИНСТРУКЦИЯ)

Согласно Кодексу газораспределительных систем, потребитель должен передавать показания прибора учета ежемесячно с 1 по 5 число включительно. Также передать показания можно через чат-бот в Viber или Telegram, написать на почту поставщика [email protected] , позвонить в контакт-центр и передать показания через оператора по телефонам (056) 745-50-11 та (056) 78-78-104 – их принимают с 8 утра до 17 вечера.

Для тех, кто пользуется только мобильными телефонами работают такие номера контакт-центра 066/098/093 300-2-888. Соединение с оператором тут происходит после нажатия цифры 2 на экране мобильного.

 

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Новости Днепра про Как жителям Днепра создать личный кабинет для передачи показаний за газ 2023 (ИНСТРУКЦИЯ)Українська Новости Днепра про Как жителям Днепра создать личный кабинет для передачи показаний за газ 2023 (ИНСТРУКЦИЯ)Русский

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