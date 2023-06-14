Coca-Cola, пломбир «Каштан» и куриное филе: сравнение цен на продукты в магазинах АТБ, «Сильпо», «Варус»

Лето – пора когда в магазинах существенно вырастает спрос на напитки, минеральную воду и мороженное. Но также традиционно популярностью пользуется курятина и молочные продукты. В разных магазинах один и тот же продукт может стоит по-разному.

Журналисты dnepr.info сравнили цены на кефир «Простоквашино», пломбир «Каштан», сладкую газировку Coca-Cola, куриное филе «Наша Ряба» и минералку Buvette в торговых сетях Днепра.

Мороженое пломбир «Каштан» в кондитерской глазури можно купить в магазине «Сильпо» по цене 17,99 грн за упаковку. Сейчас на него действует акционное предложение. Без скидки цена за 75 грамм составляет 33,99 грн. В АТБ мороженое «Каштан» можно купить за 24,4 грн за упаковку. В «Варусе» «Каштан» можно купить за 23,9 грн.

Кефир «Простоквашино» жирностью 2,5% в «Сильпо» продают по цене 44,99 грн. В АТБ за этот же кефир просят 42,4 грн. В «Варусе» за кефир «Простоквашино» просят 44 грн.

Куриное филе лоток «Наша Ряба» в «Сильпо» продают по 151,5 грн за кило. В АТБ такой позиции нет. Куриное филе в «Варусе» продают по 145,9 грн за кило.

Минеральная вода Buvette №7 в «Сильпо» продается за 19,99 грн за полтора литра. В сети АТБ на данную воду действует акционное предложение – купить ее можно по 11,9 грн за упаковку. Без скидки цена составляет 17,9 грн. В сети «Варус» эту минералку продают в упаковке по 1,7 литра и к тому же на нее действует скидка. Цена составляет 15,9 грн. Без акции стоимость минералки 23,9 грн.

Двухлитровая бутылка сладкой газировки Coca-Cola в «Сильпо» обойдется 42,4 грн. Этот напиток в «АТБ» идет в упаковках по 2,25 литра и стоит 44,9 грн. В «Варусе» газировка стоит 39,9 грн за 2 литра.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: