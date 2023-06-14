Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Сухачев остров возле Приднепровска: откуда взялось название и чем он знаменит

Сухачев остров возле Приднепровска: откуда взялось название и чем он знаменит

Сегодня 15:11
просмотров

На Днепре есть ряд островов которые когда-то были популярны среди местного населения, а сейчас стоят заброшенными. Это уникальные уголки нетронутой природы, где много деревьев, кустов и диких цветов.

Новости Днепра про Сухачев остров возле Приднепровска: откуда взялось название и чем он знаменит

Сухачев остров в Днепре находится неподалеку левого берега. Еще его называют Сохачев остров.

Новости Днепра про Сухачев остров возле Приднепровска: откуда взялось название и чем он знаменит

Когда-то на этом острове жил казак по кличке Сухач, а по некоторым данным Сохач. Он занимался тем, что переправлял людей на лодках через Днепр, но потом он умер и с тех пор на острове никто не живет. Некоторое время он использовался местными жителями как место для прогулок, но теперь безлюдный, даже рыбаки редко сюда заглядывают.

Новости Днепра про Сухачев остров возле Приднепровска: откуда взялось название и чем он знаменит

Также это место известно многим жителям Днепра как остров Славы. Последнее свое название он получил поскольку в период Второй мировой войны тут была точка форсирования Днепра. В честь этого события на острове есть  памятный обелиск. Его установили там в 1965 году. Во время гражданской войны в 1919 году через остров также переправлялись войска, чтобы вступить в бой с армией «белого» генерала Деникина.

Новости Днепра про Сухачев остров возле Приднепровска: откуда взялось название и чем он знаменит

На территории острова нет ничего кроме деревьев, травы и нескольких полузаброшенных беседок для отдыха. У берегов можно встретить лягушек. Когда-то тут были клумбы и ухоженные дорожки, но сейчас асфальт потрескался и порос травой. Все, что можно увидеть на острове – это дикие цветы, грибы, заброшенные лавочки и несколько столиков. Это место никогда не было популярным среди любителей отдыхать на пляже, тут чаше всего можно было встретить одиноких рыбаков с удочками.

фото из открытых источников

Читайте также:

Новости Днепра про Сухачев остров возле Приднепровска: откуда взялось название и чем он знаменитУкраїнська Новости Днепра про Сухачев остров возле Приднепровска: откуда взялось название и чем он знаменитРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В рядах ВСУ на Днепропетровщине поймали «крота», который «сливал» россиянам направления контрнаступления
    Новости Днепра
    Сегодня 14:34
    В рядах ВСУ на Днепропетровщине поймали «крота», который «сливал» россиянам направления контрнаступления

    На Днепропетровщине задержан еще один российский шпион, работавший в рядах…

    Кому сегодня в Днепре отключили воду: адреса и причина
    Новости Днепра
    Сегодня 13:53
    Кому сегодня в Днепре отключили воду: адреса и причина

    Сегодня, 14 июня, некоторым жителям Днепра отключили воду.

    Связанные дети в доме-интернате Днепра: как отреагировали на скандал в прокуратуре и ОВА
    Новости Днепра
    Сегодня 13:48
    Связанные дети в доме-интернате Днепра: как отреагировали на скандал в прокуратуре и ОВА

    В интернате Днепра могут издеваться над воспитанниками.

    Сколько стоят и как выглядят самые дорогие дома в разных районах Днепра: с коптильней, комнатой для продуктов и запасом воды (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:08
    Сколько стоят и как выглядят самые дорогие дома в разных районах Днепра: с коптильней, комнатой для продуктов и запасом воды (ФОТО)

    Частые дороги дома в Днепре могут поражать воображение своими необычными…

    Последние новости

    В рядах ВСУ на Днепропетровщине поймали «крота», который «сливал» россиянам направления контрнаступления
    В рядах ВСУ на Днепропетровщине поймали «крота», который «сливал» россиянам направления контрнаступления

    На Днепропетровщине задержан еще один российский шпион, работавший в рядах ВСУ.

    Сегодня 14:34
    просмотров
    Кому сегодня в Днепре отключили воду: адреса и причина
    Кому сегодня в Днепре отключили воду: адреса и причина

    Сегодня, 14 июня, некоторым жителям Днепра отключили воду.

    Сегодня 13:53
    0
    просмотров
    Связанные дети в доме-интернате Днепра: как отреагировали на скандал в прокуратуре и ОВА
    Связанные дети в доме-интернате Днепра: как отреагировали на скандал в прокуратуре и ОВА

    В интернате Днепра могут издеваться над воспитанниками.

    Сегодня 13:48
    просмотров
    Сколько стоят и как выглядят самые дорогие дома в разных районах Днепра: с коптильней, комнатой для продуктов и запасом воды (ФОТО)
    Сколько стоят и как выглядят самые дорогие дома в разных районах Днепра: с коптильней, комнатой для продуктов и запасом воды (ФОТО)

    Частые дороги дома в Днепре могут поражать воображение своими необычными формами, цветом и размерами, а на участках у дома может быть все что угодно: от бассейна до теннисного корта.

    Сегодня 13:08
    просмотров
    Писал Довженко и рисовал Шевченко: на дне обмелевшего водохранилища у Никополя нашли руины церкви
    Писал Довженко и рисовал Шевченко: на дне обмелевшего водохранилища у Никополя нашли руины церкви

    Жители Никополя и района продолжают самостоятельно исследовать артефакты, которые находятся на дне обмелевшего Каховского водохранилища.

    Сегодня 12:56
    просмотров
    Всю крышу охватило пламя: в Днепре на Кемеровской горел дом
    Всю крышу охватило пламя: в Днепре на Кемеровской горел дом

    Вчера поздно вечером на улице Кемеровской в ​​АНД районе произошел пожар.

    Сегодня 12:55
    0
    просмотров
    Ребенок в тяжелом состоянии: в Днепре на Калиновой 2-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа
    Ребенок в тяжелом состоянии: в Днепре на Калиновой 2-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа

    Во вторник, 13 июня, в Днепре на улице Калиновой произошел несчастный случай.

    Сегодня 11:46
    1
    просмотров
    Эксзаключенный из Днепра отсудил у государства 9,8 тысяч евро компенсации за бесчеловечные условия в СИЗО
    Эксзаключенный из Днепра отсудил у государства 9,8 тысяч евро компенсации за бесчеловечные условия в СИЗО

    Бывший заключенный пожаловался в Европейский суд по правам человека на бесчеловечные условия содержания в СИЗО.

    Сегодня 11:42
    просмотров
    Одного из водителей заблокировало в авто: в Днепре на Набережной Победы столкнулись BMW и Renault
    Одного из водителей заблокировало в авто: в Днепре на Набережной Победы столкнулись BMW и Renault

    Во вторник, 13 июня, на Набережной Победы произошла авария.

    Сегодня 11:12
    3
    просмотров
    В Днепропетровской области мужчина обманул 4 переселенцев, которые хотели арендовать квартиру
    В Днепропетровской области мужчина обманул 4 переселенцев, которые хотели арендовать квартиру

    В Покрове на Днепропетровщине мужчина обманывал переселенцев, которые хотели арендовать жилье.

    Сегодня 10:56
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх