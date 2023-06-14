Сухачев остров возле Приднепровска: откуда взялось название и чем он знаменит

Сухачев остров в Днепре находится неподалеку левого берега. Еще его называют Сохачев остров.
Когда-то на этом острове жил казак по кличке Сухач, а по некоторым данным Сохач. Он занимался тем, что переправлял людей на лодках через Днепр, но потом он умер и с тех пор на острове никто не живет. Некоторое время он использовался местными жителями как место для прогулок, но теперь безлюдный, даже рыбаки редко сюда заглядывают.
Также это место известно многим жителям Днепра как остров Славы. Последнее свое название он получил поскольку в период Второй мировой войны тут была точка форсирования Днепра. В честь этого события на острове есть памятный обелиск. Его установили там в 1965 году. Во время гражданской войны в 1919 году через остров также переправлялись войска, чтобы вступить в бой с армией «белого» генерала Деникина.
На территории острова нет ничего кроме деревьев, травы и нескольких полузаброшенных беседок для отдыха. У берегов можно встретить лягушек. Когда-то тут были клумбы и ухоженные дорожки, но сейчас асфальт потрескался и порос травой. Все, что можно увидеть на острове – это дикие цветы, грибы, заброшенные лавочки и несколько столиков. Это место никогда не было популярным среди любителей отдыхать на пляже, тут чаше всего можно было встретить одиноких рыбаков с удочками.
фото из открытых источников
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