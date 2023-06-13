ТОП-7 нереализованных проектов Днепра: два вокзала на проспекте, сквер вместо театра и площадь Искусств (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, какие архитектурные замыслы так и не были реализованы.
Планировалось, что центральный проспект объединит в себе семь площадей и будет вмещать два вокзала.
Так, в 1930-х годах в Днепре появилась Вокзальная площадь, после войны ее видели совсем не такой, какой ее знают жители Днепра. Предполагалось, что на площади будет широкий выход на проспект, улицу Привокзальную расширят, а Вокзальная станет огромной транспортной развязкой. Но задумка не была реализована.
Еще одна площадь должна была быть у входа на рынок Озерка. Но даже чертежей того, как она могла бы выглядеть нет.
В районе бывшего кинотеатра «Родина» должна была находится Площадь искусств. Располагаться на ней должно большое количество зданий, и даже дом похожий на башню со шпилем. Планировалось, что тут будет цирк и здание Облпромсовета, а также Дворец Искусств.
Четвертая площадь должна была быть на месте театра оперы и балета. Предполагалось, что это будет бульвар со сквером, где будут гулять люди и можно будет пройтись от центрального проспекта до набережной.
Площадь Героев Майдана должна была стать пятой из семи задуманных. Тут хотели возвести полукруглое здание в центре которого было бы здание со шпилем, а напротив – магазины. Ряд зданий на площади возвели, но выглядят они немного иначе, чем на плане.
Соборная площадь по замыслу архитекторов того времени должна была вместить Пантеон героев войны и Диораму, где изображался бы момент битвы за Днепр 1943 года. Но для воплощения этих планов нужно было сносить старый корпус Исторического музея, Собор и школу. Но проект не был реализован. Диораму построили позже, а мемориальное кладбище на площади получилось гораздо более скромных размеров.
Седьмая площадь должна была находится у выхода с парка Шевченко и должна была стать привокзальной. На месте памятника Славы хотели сделать Восточный вокзал. Но на реализацию идеи не хватило денег.
фото: блог Артема Костюка
Читайте также:
Автор:
Будьте осторожны за рулем!
Россия – страна-террорист.
Будьте осторожны.
Неприятный сюрприз ожидал покупателей, желающих полакомиться молочным десертом.
Рано утром в Кривом Роге раздались взрывы.
Будьте осторожны за рулем!
Россия – страна-террорист.
Будьте осторожны.
Неприятный сюрприз ожидал покупателей, желающих полакомиться молочным десертом.
13 июня россияне ударили по жилому кварталу в Кривом Роге.
В Италии прошел международный турнир по вольной борьбе, в котором удачно выступили братья Мурази и Давид Мчедлидзе.
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 13 июня, составили 470 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 216 650 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.
Коммунальные службы Днепра информируют о ситуации с водоснабжением и отключением электроэнергии по состоянию на утро 13 июня.
В результате обстрела жилого дома в Кривом Роге, который россияне совершили в ночь на 13 июня, погибли три человека, еще 25 - ранены.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!