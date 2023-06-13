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  • ТОП-7 нереализованных проектов Днепра: два вокзала на проспекте, сквер вместо театра и площадь Искусств (ФОТО)

ТОП-7 нереализованных проектов Днепра: два вокзала на проспекте, сквер вместо театра и площадь Искусств (ФОТО)

Сегодня 12:41
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После окончания Второй мировой войны многие улицы и здания Днепра полностью изменили свой облик. Более того, архитекторы того времени хотели полностью изменить облик центра города и сделать его городом площадей. Планировалось, что их будет семь. Но большую часть задумок реализовать не удалось.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, какие архитектурные замыслы так и не были реализованы.

Планировалось, что центральный проспект объединит в себе семь площадей и будет вмещать два вокзала.

Так, в 1930-х годах в Днепре появилась Вокзальная площадь, после войны ее видели совсем не такой, какой ее знают жители Днепра.  Предполагалось, что на площади будет широкий выход на проспект, улицу Привокзальную расширят, а Вокзальная станет огромной транспортной развязкой. Но задумка не была реализована.

Новости Днепра про ТОП-7 нереализованных проектов Днепра: два вокзала на проспекте, сквер вместо театра и площадь Искусств (ФОТО)

Еще одна площадь должна была быть у входа на рынок Озерка. Но даже чертежей того, как она могла бы выглядеть нет.

В районе бывшего кинотеатра «Родина» должна была находится Площадь искусств. Располагаться на ней должно большое количество зданий, и даже дом похожий на башню со шпилем. Планировалось, что тут будет цирк и здание Облпромсовета, а также Дворец Искусств.

Новости Днепра про ТОП-7 нереализованных проектов Днепра: два вокзала на проспекте, сквер вместо театра и площадь Искусств (ФОТО)

Четвертая площадь должна была быть на месте театра оперы и балета. Предполагалось, что это будет бульвар со сквером, где будут гулять люди и можно будет пройтись от центрального проспекта до набережной.

Новости Днепра про ТОП-7 нереализованных проектов Днепра: два вокзала на проспекте, сквер вместо театра и площадь Искусств (ФОТО)

Площадь Героев Майдана должна была стать пятой из семи задуманных. Тут хотели возвести полукруглое здание в центре которого было бы здание со шпилем, а напротив – магазины. Ряд зданий на площади возвели, но выглядят они немного иначе, чем на плане.

Новости Днепра про ТОП-7 нереализованных проектов Днепра: два вокзала на проспекте, сквер вместо театра и площадь Искусств (ФОТО)

Соборная площадь по замыслу архитекторов того времени должна была вместить Пантеон героев войны и Диораму, где изображался бы момент битвы за Днепр 1943 года. Но для воплощения этих планов нужно было сносить старый корпус Исторического музея, Собор и школу. Но проект не был реализован. Диораму построили позже, а мемориальное кладбище на площади получилось гораздо более скромных размеров.

Седьмая площадь должна была находится у выхода с парка Шевченко и должна была стать привокзальной. На месте памятника Славы хотели сделать Восточный вокзал. Но на реализацию идеи не хватило денег.

фото: блог Артема Костюка

 

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Новости Днепра про ТОП-7 нереализованных проектов Днепра: два вокзала на проспекте, сквер вместо театра и площадь Искусств (ФОТО)Українська Новости Днепра про ТОП-7 нереализованных проектов Днепра: два вокзала на проспекте, сквер вместо театра и площадь Искусств (ФОТО)Русский

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