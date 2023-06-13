Когда нужно проверять газовый счетчик жителям Днепра и нужно ли за это платить

С июня месяца в Днепре и по всей Украине возобновились проверки приборов учета: воды, газа и тепла. Напомним, в апреле 2022 года Кабинетом Министров было принято постановление, разрешающее не проверять счетчики во время военного положения. Обслуживающие компании должны были принимать показания непроверенных счетчиков.

Теперь же вступило в силу новое постановление Кабмина, которое возобновляет проверку. Те, кому нужно проверить приборы учета должны сделать это в ближайшие три месяца. Речь идет о тех территориях страны, где не ведутся боевые действия и которые не находятся под временной оккупацией.

Проверять газовый счетчик нужно с периодичность раз в 2-8 лет. Все зависит от его модели, производителя и типа счетчика. Узнать точную периодичность можно в техпаспорте устройства.

Газораспределительная компания должна за месяц уведомить потребителя о своем визите для проверки устройства. Это может быть заказное письмо, информация в бумажной квитанции, пришедшее на телефон сообщение – вариантов возможно несколько.

Нужно ли платить за проверку счетчиков газа в 2023 году

Для проверки счетчика его нужно демонтировать, транспортировать на предприятие, занимающееся проверкой, провести в случае необходимости ремонт и привести потребителю, установить его на место. За все это потребителю ничего не нужно платить. При этом не важно, прибор учета принадлежит облгазу и взят потребителем в аренду либо был им куплен. Траты на демотаж и проверку уже заложены в тариф доставки газа.

Штраф за несвоевременную проверку счетчика газа

Потребителю не нужно следить за тем, когда нужно проверять счетчик. Это должен делать облгаз. Поэтому никаких штрафов не предусматривается. Но если потребитель не может обеспечить доступ представителей поставщика газа в квартиру для снятия счетчика, то он должен за 10 дней до назначенной даты проверки предупредить об этом облгаз. Если потребитель отказывает в доступе к счетчику работникам облгаза без каких-либо объяснений, то для него режим начисления объемов газа меняется – его насчитывают по граничным объемам нормы потребления газа населением.

Также потребитель отвечает за целостность пломбы на счетчике.

Как считают кубы газа, пока счетчик на проверке

На период проверки прибора учета потребителю ставится другой счетчик. Платить за него не нужно. Установить обратно счетчик сотрудники облгаза должны в течение двух месяцев с даты снятия счетчика. Все работы выполняются за счет предприятия.

Если счетчик признан негодным

Если прибор учета потребителя был признан негодным, то поставщик должен установить ему другой счетчик. Покупать новый счетчик за свой счет потребитель не обязан. Обычно счетчики, установленные в квартирах большинства украинцев проходят две проверки, а на третью подлежат списанию.

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