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Где отдохнуть неподалеку Днепре: местные «Мальдивы», голубое озеро и лес рядом

Сегодня 15:06
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Этим летом на пляжах Днепра купание запрещено в связи с военными действиями в стране. Окунуться в прохладную воду можно в карьерах, неподалеку от города. У каждого из них есть свои преимущества: прохладная вода, белый песок, возможность удить рыбу или нырять на глубину.

Новости Днепра про Где отдохнуть неподалеку Днепре: местные «Мальдивы», голубое озеро и лес рядом

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых популярных карьеров для отдыха неподалеку Днепра.

В форме сердца

Наиболее близко находится к Днепру Новониколаевский карьер. Раньше в нем добывали гранит, но в середине 1990-х техника добралась до грунтовых вод, карьер начало затапливать и процесс добычи остановили. Но водой карьер наполнился только во время сильного ливня – на реке Мокрая Сура прорвало дамбу и поток затопил его.

Новости Днепра про Где отдохнуть неподалеку Днепре: местные «Мальдивы», голубое озеро и лес рядом

Вода тут прозрачная, а сам карьер довольно глубокий – около 50 метров. Дайверы тут организовали подводный музей – на глубине от 12 метров в карьере покоится мотоцикл, автобус, автомобиль, манекен и даже бюст Ленина. А еще карьер необычен тем, что если смотреть на него сверху он напоминает форму сердца. Вода тут довольно прохладная и летом достигает около 20-22 градусов тепла. В карьере водятся раки. Тут можно ловить рыбу, кататься на сап-бордах, плавать или нырять под воду. У воды есть беседки.

Обустроенный пляж

Голубые озера – это еще один карьер за городом. Находится в поселке Елизаветовка. Официальное название водоема – Елизаветовский котлован, а Голубым озером его прозвали местные. Это бывший песчаный карьер. Появился он в 1970-х годах. Он регулярно наполнялся проточными и грунтовыми водами, но они уходили через дренажный канал в реку Днепр. В начале 1990-х годов дренажный канал засыпали, а карьер наполнился водой. Свое название он получил за необычный цвет воды. Она тут чистая, прохладная и не цветет. Дно озера песчаное, а глубина составляет около 20 метров. 

Новости Днепра про Где отдохнуть неподалеку Днепре: местные «Мальдивы», голубое озеро и лес рядом

Рядом с карьером есть лес, коттеджный городов, отель, на пляже обустроены кафе, детские горки, беседки с мангалами, есть раздевалки, туалеты. Также летом отдыхающим на озере предлагают покататься на водных мотоциклах, катамаране.

Белый песок

Днепровские «Мальдивы» – это «местное» название пляжа в Вольногорске. Появился он на месте карьера, где добывали титано-циркониевый песок. Вода из подземных источников заполнила один из карьеров и таким образом появилось озеро. Изюминкой «Мальдив» является белоснежный песок как на дне водоема, так и на пляже. Из-за этого кажется, что вода в озере ярко-голубого цвета. В прохладной воде карьера водится рыба.

Новости Днепра про Где отдохнуть неподалеку Днепре: местные «Мальдивы», голубое озеро и лес рядом

 

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