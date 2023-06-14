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Сухачов острів біля Приднепровська: звідки взялася назва і чим він відомий

Сьогодні 15:11
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На Дніпрі є низка островів, які колись були популярними серед місцевого населення, а зараз стоять занедбаними. Це унікальні куточки незайманої природи, де багато дерев, кущів та диких квітів.

Новости Днепра про Сухачов острів біля Приднепровська: звідки взялася назва і чим він відомий

Сухачов острів у Дніпрі знаходиться неподалік лівого берега. Ще його називають Сохачів острів.

Колись на цьому острові жив козак на прізвисько Сухач, а за деякими даними Сохач. Він займався тим, що переправляв людей човнами через Дніпро, але потім помер і з того часу на острові ніхто не живе. Якийсь час він використовувався місцевими жителями як місце для прогулянок, але тепер безлюдний, навіть рибалки рідко сюди заглядають.

Новости Днепра про Сухачов острів біля Приднепровська: звідки взялася назва і чим він відомий

Також це місце відоме багатьом жителям Дніпра як острів Слави. Цю свою назву він отримав, оскільки в період Другої світової війни тут була точка форсування Дніпра. На честь цієї події на острові є пам’ятний обеліск. Його встановили там 1965 року. Під час громадянської війни в 1919 через острів також переправлялися війська, щоб вступити в бій з армією «білого» генерала Денікіна.

Новости Днепра про Сухачов острів біля Приднепровська: звідки взялася назва і чим він відомий

На території острова немає нічого крім дерев, трави та кількох напівзанедбаних альтанок для відпочинку. Біля берегів можна зустріти жаб. Колись тут були клумби та доглянуті доріжки, але зараз асфальт потріскався та поріс травою. Все, що можна побачити на острові – це дикі квіти, гриби, покинуті лавки+ та кілька столиків. Це місце ніколи не було популярним серед любителів відпочивати на пляжі, тут найчастіше можна було зустріти одиноких рибалок з вудками.

Новости Днепра про Сухачов острів біля Приднепровська: звідки взялася назва і чим він відомий

фото з відкритих джерел

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Новости Днепра про Сухачов острів біля Приднепровська: звідки взялася назва і чим він відомийУкраїнська Новости Днепра про Сухачов острів біля Приднепровська: звідки взялася назва і чим він відомийРусский

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