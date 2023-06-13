Коли потрібно перевіряти газовий лічильник мешканцям Дніпра та чи потрібно за це платити

З червня місяця у Дніпрі та по всій Україні відновилися перевірки приладів обліку: води, газу та тепла. Нагадаємо, у квітні 2022 року Кабінетом Міністрів було прийнято постанову, яка дозволяє не перевіряти лічильники під час військового стану. Обслуговуючі компанії мали приймати покази неперевірених лічильників.

Тепер же набула чинності нова постанова Кабміну, яка відновлює перевірку. Ті, кому потрібно перевірити прилади обліку, повинні зробити це в найближчі три місяці. Йдеться про ті території країни, де не ведуться бойові дії і які не перебувають під тимчасовою окупацією.

Перевіряти газовий лічильник потрібно з періодичністю раз на 2-8 років. Все залежить від його моделі, виробника та типу лічильника. Дізнатися точну періодичність можна у техпаспорті пристрою.

Газорозподільча компанія має за місяць повідомити споживача про свій візит для перевірки пристрою. Це може бути рекомендований лист, інформація в паперовій квитанції, повідомлення, що надійшло на телефон – варіантів кілька.

Чи потрібно платити за перевірку лічильників газу у 2023 році

Для перевірки лічильника його потрібно демонтувати, транспортувати на підприємство, що займається перевіркою, провести у разі потреби ремонт та встановити його на місце. За все це споживачеві нічого не треба платити. При цьому не важливо, чи прилад обліку належить облгазу і взятий споживачем в оренду або був ним куплений. Витрати на демотаж та перевірку вже закладено у тариф доставки газу.

Штраф за несвоєчасну перевірку лічильника газу

Споживачу не потрібно стежити за тим, коли слід перевіряти лічильник. Це має робити облгаз. Тому жодних штрафів не передбачається. Але якщо споживач не може забезпечити доступ представників постачальника газу до квартири для зняття лічильника, він повинен за 10 днів до призначеної дати перевірки попередити про це облгаз. Якщо споживач відмовляє у доступі до лічильника працівникам облгазу без жодних пояснень, то для нього режим нарахування обсягів газу змінюється – його нараховують за граничними обсягами норми споживання газу населенням.

Також споживач відповідає за цілісність пломби на лічильнику.

Як рахуються куби газу, поки що лічильник на перевірці

На період перевірки пристрою обліку споживачеві ставиться інший лічильник. Платити за нього не треба. Встановити лічильник споживача працівники облгазу мають протягом двох місяців з дати зняття пристрою.

Якщо лічильник визнано непридатним

Якщо пристрій обліку споживача був визнаний непридатним, то постачальник повинен встановити йому інший лічильник. Купувати новий лічильник власним коштом споживач не зобов’язаний. За даними метрологічних центрів перевірок лічильників, ті встановлені у квартирах більшості українців, проходять дві перевірки, а на третю підлягають списанню.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: