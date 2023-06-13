Де відпочити неподалік Дніпра: місцеві «Мальдіви», блакитне озеро та ліс поруч

Цього літа на пляжах Дніпра купання заборонено через військові дії в країні. Пірнути у прохолодну воду можна в кар'єрах, неподалік міста. У кожного з них є свої переваги: прохолодна вода, білий пісок, можливість вудити рибу або пірнати на глибину.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найпопулярніших кар’єрів для відпочинку неподалік Дніпра.

У формі серця

Найбільш близько знаходиться до Дніпра Новомиколаївський кар’єр. Раніше в ньому видобували граніт, але в середині 1990-х техніка дісталася ґрунтових вод, кар’єр почав затоплювати і процес видобутку зупинили. Але водою кар’єр наповнився лише під час сильної зливи – на річці Мокра Сура прорвало дамбу і потік затопив його.

Вода тут прозора, а сам кар’єр досить глибокий близько 50 метрів. Дайвери тут організували підводний музей – на глибині від 12 метрів у кар’єрі можна «зустріти» мотоцикл, автобус, автомобіль, манекен і навіть бюст Леніна. А ще кар’єр незвичайний тим, що якщо дивитися на нього згори він нагадує форму серця. Вода тут досить холодна і влітку досягає близько 20-22 градусів тепла. У кар’єрі водяться раки. Тут можна ловити рибу, кататися на сап-бордах, плавати чи пірнати під воду. Біля води є альтанки.

Облаштований пляж

Блакитні озера – це ще один кар’єр за містом. Знаходиться у селищі Єлизаветівка. Офіційна назва водоймища – Єлизаветівський котлован, а Блакитними озерами його прозвали місцеві. Це колишній піщаний кар’єр. З’явився він у 1970-х роках. Він регулярно наповнювався проточними та ґрунтовими водами, але вони йшли через дренажний канал у річку Дніпро. На початку 90-х років дренажний канал засипали, а кар’єр наповнився водою. Свою назву він одержав за незвичайний колір води. Вона тут чиста, прохолодна та не цвіте. Дно озера піщане, а глибина становить близько 20 метрів.

Поруч із кар’єром є ліс, котеджне містечко, готель, на пляжі облаштовані кафе, дитячі гірки, альтанки з мангалами, є роздягальні, туалети. Також влітку відпочиваючим на озері пропонують покататися на водних мотоциклах, катамарані.

Білий пісок

Дніпровські «Мальдіви» – це місцева назва пляжу у Вільногірську. З’явився він на місці кар’єру, де добували титано-цирконієвий пісок. Вода із підземних джерел заповнила один із кар’єрів і таким чином з’явилося озеро. Родзинкою «Мальдів» є білий пісок як на дні водоймища, так і на пляжі. Через це здається, що вода в озері яскраво-блакитного кольору. У холодній воді кар’єра водиться риба.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: