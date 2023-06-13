ТОП-7 нереалізованих проєктів Дніпра: два вокзали на проспекті, сквер замість театру та площа Мистецтв (ФОТО)

Після закінчення Другої світової війни багато вулиць та будівель Дніпра повністю змінили свій вигляд. Більше того, архітектори того часу хотіли повністю змінити вигляд центру міста та зробити його містом площ. Планувалося, що їх буде сім. Але більшу частину задумів реалізувати не вдалося.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, які архітектурні задуми так і не було реалізовано.

Планувалося, що центральний проспект об’єднає сім площ і вміщатиме два вокзали.

Так, у 1930-х роках у Дніпрі з’явилася Вокзальна площа, після війни її бачили зовсім не такою, якою її знають мешканці Дніпра. Передбачалося, що на площі буде широкий вихід на проспект, вулицю Привокзальну розширять, а Вокзальна стане величезною транспортною розв’язкою. Але задум не був реалізований.

Ще одна площа мала бути біля входу на ринок Озерка. Але наразі креслень, як вона мала б виглядати не збереглось. Там планували облаштувати торгові ряди та фонтан посередині.

У районі колишнього кінотеатру «Родина» мала бути Площа мистецтв. Розташовуватись на ній повинна була велика кількість будівель, і навіть будинок схожий на вежу зі шпилем. Планувалося, що тут буде цирк та будівля Облпромради, а також Палац Мистецтв.

Четверта площа мала бути на місці театру опери та балету. Передбачалося, що це буде бульвар зі сквером, де гулятимуть люди і можна буде пройтись від центрального проспекту до набережної.

Площа Героїв Майдану мала стати п’ятою із семи задуманих. Тут хотіли звести напівкруглу будівлю в центрі якої була б будівля зі шпилем, а навпроти – магазини. Ряд будівель на площі звели, але вони виглядають трохи інакше, ніж на плані.

Соборна площа за задумом архітекторів того часу мала вмістити Пантеон героїв війни та Діораму, де зображався б момент битви за Дніпро 1943 року. Але для цих планів треба було зносити старий корпус Історичного музею, Собор і школу. Проект не було реалізовано. Діораму звели пізніше, а меморіальний цвинтар на площі вийшов набагато скромніших розмірів.

Сьома площа мала бути біля виходу з парку Шевченка і мала стати привокзальною. На місці пам’ятника Слави хотіли створити Східний вокзал. Але на реалізацію ідеї забракло грошей.

фото: блог Артема Костюка

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