ТОП-7 нереалізованих проєктів Дніпра: два вокзали на проспекті, сквер замість театру та площа Мистецтв (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, які архітектурні задуми так і не було реалізовано.
Планувалося, що центральний проспект об’єднає сім площ і вміщатиме два вокзали.
Так, у 1930-х роках у Дніпрі з’явилася Вокзальна площа, після війни її бачили зовсім не такою, якою її знають мешканці Дніпра. Передбачалося, що на площі буде широкий вихід на проспект, вулицю Привокзальну розширять, а Вокзальна стане величезною транспортною розв’язкою. Але задум не був реалізований.
Ще одна площа мала бути біля входу на ринок Озерка. Але наразі креслень, як вона мала б виглядати не збереглось. Там планували облаштувати торгові ряди та фонтан посередині.
У районі колишнього кінотеатру «Родина» мала бути Площа мистецтв. Розташовуватись на ній повинна була велика кількість будівель, і навіть будинок схожий на вежу зі шпилем. Планувалося, що тут буде цирк та будівля Облпромради, а також Палац Мистецтв.
Четверта площа мала бути на місці театру опери та балету. Передбачалося, що це буде бульвар зі сквером, де гулятимуть люди і можна буде пройтись від центрального проспекту до набережної.
Площа Героїв Майдану мала стати п’ятою із семи задуманих. Тут хотіли звести напівкруглу будівлю в центрі якої була б будівля зі шпилем, а навпроти – магазини. Ряд будівель на площі звели, але вони виглядають трохи інакше, ніж на плані.
Соборна площа за задумом архітекторів того часу мала вмістити Пантеон героїв війни та Діораму, де зображався б момент битви за Дніпро 1943 року. Але для цих планів треба було зносити старий корпус Історичного музею, Собор і школу. Проект не було реалізовано. Діораму звели пізніше, а меморіальний цвинтар на площі вийшов набагато скромніших розмірів.
Сьома площа мала бути біля виходу з парку Шевченка і мала стати привокзальною. На місці пам’ятника Слави хотіли створити Східний вокзал. Але на реалізацію ідеї забракло грошей.
фото: блог Артема Костюка
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