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  • Як мешканцям Дніпра створити особистий кабінет для передачі показів лічильника за газ 2023 (ІНСТРУКЦІЯ)

Як мешканцям Дніпра створити особистий кабінет для передачі показів лічильника за газ 2023 (ІНСТРУКЦІЯ)

Сьогодні 15:03
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Дізнатися про стан свого рахунку, боргу, сплатити за спожитий газ та передати покази лічильника можна в особистому кабінеті на профільному сайті постачальника.

Новости Днепра про Як мешканцям Дніпра створити особистий кабінет для передачі показів лічильника за газ 2023 (ІНСТРУКЦІЯ)

Журналісти dnepr.info розбирались, як створити цей кабінет та як ще можна передати покази лічильника і коли це потрібно робити. 

Для реєстрації в особистому кабінеті споживачеві потрібно зайти на сайт gas.ua і у правому верхньому кутку натиснути кнопку «Особистий кабінет». Для тих, у кого він уже створений – потрібно ввести логін та пароль. Для тих, хто хоче зареєструватися – номер особового рахунку та дати згоду на обробку особистих даних.

Новости Днепра про Як мешканцям Дніпра створити особистий кабінет для передачі показів лічильника за газ 2023 (ІНСТРУКЦІЯ)

Потім доведеться ввести особисті дані – перші три літери прізвища. Також знадобиться адреса електронної пошти – на нього буде надіслано код – підтвердження реєстрації або номер мобільного телефону власника рахунку. Після цього споживачеві потрібно буде пройти процедуру верифікації – на телефон прийде код, який слід ввести для завершення процедури реєстрації.

Новости Днепра про Як мешканцям Дніпра створити особистий кабінет для передачі показів лічильника за газ 2023 (ІНСТРУКЦІЯ)

Пароль при реєстрації повинен містити великі та малі латинські літери та цифри і складатися не менше ніж з 8 символів.

Новости Днепра про Як мешканцям Дніпра створити особистий кабінет для передачі показів лічильника за газ 2023 (ІНСТРУКЦІЯ)

Згідно з Кодексом газорозподільних систем, споживач повинен передавати показання приладу обліку щомісяця з 1 по 5 число включно. Також передати свідчення можна через чат-бот у Viber або Telegram, написати на пошту постачальника [email protected], зателефонувати в контакт-центр і передати свідчення через оператора за телефонами (056) 745-50-11 та (056) 78-78 -104 – їх приймають із 8 ранку до 17 вечора.

Для тих, хто користується лише мобільними телефонами, працюють такі номери контакт-центру 066/098/093 300-2-888. З’єднання з оператором відбувається після натискання цифри 2 на екрані мобільного.

 

 

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Новости Днепра про Як мешканцям Дніпра створити особистий кабінет для передачі показів лічильника за газ 2023 (ІНСТРУКЦІЯ)Українська Новости Днепра про Як мешканцям Дніпра створити особистий кабінет для передачі показів лічильника за газ 2023 (ІНСТРУКЦІЯ)Русский

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