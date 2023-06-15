Як мешканцям Дніпра створити особистий кабінет для передачі показів лічильника за газ 2023 (ІНСТРУКЦІЯ)

Дізнатися про стан свого рахунку, боргу, сплатити за спожитий газ та передати покази лічильника можна в особистому кабінеті на профільному сайті постачальника.

Журналісти dnepr.info розбирались, як створити цей кабінет та як ще можна передати покази лічильника і коли це потрібно робити.

Для реєстрації в особистому кабінеті споживачеві потрібно зайти на сайт gas.ua і у правому верхньому кутку натиснути кнопку «Особистий кабінет». Для тих, у кого він уже створений – потрібно ввести логін та пароль. Для тих, хто хоче зареєструватися – номер особового рахунку та дати згоду на обробку особистих даних.

Потім доведеться ввести особисті дані – перші три літери прізвища. Також знадобиться адреса електронної пошти – на нього буде надіслано код – підтвердження реєстрації або номер мобільного телефону власника рахунку. Після цього споживачеві потрібно буде пройти процедуру верифікації – на телефон прийде код, який слід ввести для завершення процедури реєстрації.

Пароль при реєстрації повинен містити великі та малі латинські літери та цифри і складатися не менше ніж з 8 символів.

Згідно з Кодексом газорозподільних систем, споживач повинен передавати показання приладу обліку щомісяця з 1 по 5 число включно. Також передати свідчення можна через чат-бот у Viber або Telegram, написати на пошту постачальника [email protected], зателефонувати в контакт-центр і передати свідчення через оператора за телефонами (056) 745-50-11 та (056) 78-78 -104 – їх приймають із 8 ранку до 17 вечора.

Для тих, хто користується лише мобільними телефонами, працюють такі номери контакт-центру 066/098/093 300-2-888. З’єднання з оператором відбувається після натискання цифри 2 на екрані мобільного.

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