Сколько стоят и как выглядят самые дорогие дома в разных районах Днепра: с коптильней, комнатой для продуктов и запасом воды (ФОТО)

Частые дороги дома в Днепре могут поражать воображение своими необычными формами, цветом и размерами, а на участках у дома может быть все что угодно: от бассейна до теннисного корта.

Журналисты dnepr.info решили узнать, сколько стоят и как выглядят самые дорогие дома в разных районах Днепра.

В Индустриальном районе Днепра самый дорогой дом нашелся за 16.8 млн грн. В нем два этажа, 4 комнаты, общая площадь дома 323 кв.м. В доме среди прочего есть камин, терраса, зимний сад, прачечная, гардеробная, кабинет, коптильня.

Во дворе есть бассейн и штучный водопад с подсветкой. Размер участка на котором стоит дом – 11 соток.

В АНД районе самым дорогим оказался дом, выставленный на продажу за 18,7 млн грн. Он расположен на участке в 13 соток. В доме 5 комнат и 2 этажа. Общая площадь 270 кв.м.

В доме несколько санузлов, есть камин и мрамор на полу и стенах. Во дворе установлен небольшой фонтан.

В Новокодацком районе самый дорогой дом продают за 8,9 млн грн. По сравнению с предыдущими вариантами он довольно небольшой – всего 160 кв.м. На двух этажах находится 5 комнат. На участке в 8 соток есть еще гостевой дом – он также двухэтажный, в нем есть мангал и сауна с бильярдной комнатой.

Во дворе есть места для парковки и место для бассейна.

В Самарском районе Днепра самый дорогой дом продают по цене 13,3 млн грн. Он находится на участке в 12 соток, в нем 5 комнат и 375 кв.м. общей площади.

В доме есть спортзал, баня, во дворе небольшой пруд с рыбками, видеонаблюдение за участком и зданием, есть также генератор и резервуар с водой на 500 литров.

В Соборном районе продают самый дорогой дом во всем Днепре. Хотят за него 44,9 млн грн. В нем 7 комнат на три этажа, общая площадь 725 кв.м. Холл дома обложен мрамором, ониксом есть зимний сад, комната для прислуги с личной ванной, гардеробная, бильярдная, оружейная, кинотеатр, несколько кладовок.

Двор на 10 соток с домиком для охраны.

В Центральном районе Днепра продают дом за 20,5 млн грн. В нем 2 этажа, 6 комнат. Дом стоит во дворе на 12 соток. В здании 360 кв.м. общей площади. Был построен около 10 лет назад.

Во дворе есть домик для охраны, беседка, гараж. В доме сауна, бассейн, прачечная.

В Чечеловском районе продают самый дорогой дом по цене 10,8 млн грн. В доме два этажа и 5 комнат. Расположен на участке в 8 соток.

На территории двора есть бассейн, место для авто, есть домик для гостей.

В Шевченковском районе стоимость самого дорого дома выставленного на продажу составляет 23,4 млн грн. В нем 2 этажа, 4 комнаты. Общая площадь 330 кв.м. Помимо спален и санузлов в доме есть гардеробная, спортзал, прачечная, комната для продуктов.

На участке есть дом для персонала и для гостей. Паркинг на 3 авто.

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