Сколько стоят и как выглядят самые дорогие дома в разных районах Днепра: с коптильней, комнатой для продуктов и запасом воды (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать, сколько стоят и как выглядят самые дорогие дома в разных районах Днепра.
В Индустриальном районе Днепра самый дорогой дом нашелся за 16.8 млн грн. В нем два этажа, 4 комнаты, общая площадь дома 323 кв.м. В доме среди прочего есть камин, терраса, зимний сад, прачечная, гардеробная, кабинет, коптильня.
Во дворе есть бассейн и штучный водопад с подсветкой. Размер участка на котором стоит дом – 11 соток.
В АНД районе самым дорогим оказался дом, выставленный на продажу за 18,7 млн грн. Он расположен на участке в 13 соток. В доме 5 комнат и 2 этажа. Общая площадь 270 кв.м.
В доме несколько санузлов, есть камин и мрамор на полу и стенах. Во дворе установлен небольшой фонтан.
В Новокодацком районе самый дорогой дом продают за 8,9 млн грн. По сравнению с предыдущими вариантами он довольно небольшой – всего 160 кв.м. На двух этажах находится 5 комнат. На участке в 8 соток есть еще гостевой дом – он также двухэтажный, в нем есть мангал и сауна с бильярдной комнатой.
Во дворе есть места для парковки и место для бассейна.
В Самарском районе Днепра самый дорогой дом продают по цене 13,3 млн грн. Он находится на участке в 12 соток, в нем 5 комнат и 375 кв.м. общей площади.
В доме есть спортзал, баня, во дворе небольшой пруд с рыбками, видеонаблюдение за участком и зданием, есть также генератор и резервуар с водой на 500 литров.
В Соборном районе продают самый дорогой дом во всем Днепре. Хотят за него 44,9 млн грн. В нем 7 комнат на три этажа, общая площадь 725 кв.м. Холл дома обложен мрамором, ониксом есть зимний сад, комната для прислуги с личной ванной, гардеробная, бильярдная, оружейная, кинотеатр, несколько кладовок.
Двор на 10 соток с домиком для охраны.
В Центральном районе Днепра продают дом за 20,5 млн грн. В нем 2 этажа, 6 комнат. Дом стоит во дворе на 12 соток. В здании 360 кв.м. общей площади. Был построен около 10 лет назад.
Во дворе есть домик для охраны, беседка, гараж. В доме сауна, бассейн, прачечная.
В Чечеловском районе продают самый дорогой дом по цене 10,8 млн грн. В доме два этажа и 5 комнат. Расположен на участке в 8 соток.
На территории двора есть бассейн, место для авто, есть домик для гостей.
В Шевченковском районе стоимость самого дорого дома выставленного на продажу составляет 23,4 млн грн. В нем 2 этажа, 4 комнаты. Общая площадь 330 кв.м. Помимо спален и санузлов в доме есть гардеробная, спортзал, прачечная, комната для продуктов.
На участке есть дом для персонала и для гостей. Паркинг на 3 авто.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 14 июня, некоторым жителям Днепра отключили воду.
Вчера поздно вечером на улице Кемеровской в АНД районе произошел…
Бывший заключенный пожаловался в Европейский суд по правам человека на…
Во вторник, 13 июня, на Набережной Победы произошла авария.
Сегодня, 14 июня, некоторым жителям Днепра отключили воду.
Вчера поздно вечером на улице Кемеровской в АНД районе произошел пожар.
Бывший заключенный пожаловался в Европейский суд по правам человека на бесчеловечные условия содержания в СИЗО.
Во вторник, 13 июня, на Набережной Победы произошла авария.
В Покрове на Днепропетровщине мужчина обманывал переселенцев, которые хотели арендовать жилье.
Важная информация!
РФ сумела обойти санкции, а ракета которой ударили по Кривому Рогу изготовили в апреле 2023 года.
14 июня электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Ночью 14 июня российские оккупанты снова атаковали Днепропетровскую область «Шахедами».
Число жертв после обстрела Кривого Рога во вторник, 13 июня, возросло до 12 человек. Ночью в больнице скончался мужчина, получивший сильные ожоги.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!