Скільки коштують і як виглядають найдорожчі будинки у різних районах Дніпра: з коптильнею, кімнатою для продуктів та запасом води (ФОТО)

Дорогі будинку в Дніпрі можуть вражати уяву своїми незвичайними формами, кольором та розмірами, а на ділянках біля будинку може бути все, що завгодно: від басейну до тенісного корту.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, скільки коштують і як виглядають найдорожчі будинки у різних районах Дніпра.

В Індустріальному районі Дніпра найдорожчий будинок знайшовся за 16,8 млн грн. У ньому два поверхи, 4 кімнати, загальна площа будинку 323 кв.м. У будинку серед іншого є камін, тераса, зимовий сад, пральня, вбиральня, кабінет, коптильня.

У дворі є басейн та штучний водоспад з підсвічуванням. Розмір ділянки, на якому стоїть будинок – 11 соток.

В АНД районі найдорожчим виявився будинок, виставлений на продаж за 18,7 млн. грн. Він розташований на ділянці 13 соток. У будинку 5 кімнат та 2 поверхи. Загальна площа 270 кв.м.

У будинку кілька санвузлів, є камін та мармур на підлозі та стінах. На подвір’ї встановлено невеликий фонтан.

У Новокодацькому районі найдорожчий будинок продають за 8,9 млн. грн. Порівняно з попередніми варіантами він досить невеликий – лише 160 кв.м. На двох поверхах знаходиться 5 кімнат. На ділянці 8 соток є ще гостьовий будинок – він також двоповерховий, у ньому є мангал і сауна з більярдною кімнатою.

У дворі є місця для паркування та місце для басейну.

У Самарському районі Дніпра найдорожчий будинок продають за ціною 13,3 млн. грн. Він знаходиться на ділянці 12 соток, у ньому 5 кімнат та 375 кв.м. загальної площі.

У будинку є спортзал, лазня, у дворі невеликий ставок з рибками, відеоспостереження за ділянкою та будівлею, є також генератор та резервуар із водою на 500 літрів.

У Соборному районі продають найдорожчий будинок у всьому Дніпрі. Бажають за нього 44,9 млн. грн. У ньому 7 кімнат на три поверхи, загальна площа 725 кв.м. Хол будинку обкладений мармуром, оніксом є зимовий сад, кімната для прислуги з особистою ванною, вбиральня, більярдна, збройова, кінотеатр, кілька комор.

Двір на 10 соток із будиночком для охорони.

У Центральному районі Дніпра продають будинок за 20,5 млн. грн. У ньому 2 поверхи, 6 кімнат. Будинок стоїть на подвір’ї на 12 соток. У будівлі 360 кв.м загальної площі. Був збудований близько 10 років тому.

На подвір’ї є будиночок для охорони, альтанка, гараж. У будинку є сауна, басейн, пральня.

У Чечелівському районі продають найдорожчий будинок за ціною 10,8 млн. грн. У будинку два поверхи та 5 кімнат. Розташований на ділянці 8 соток.

На території двору є басейн, місце для авто, є будиночок для гостей.

У Шевченківському районі вартість найдорожчого будинку виставленого на продаж становить 23,4 млн грн. У ньому 2 поверхи, 4 кімнати. Загальна площа 330 кв.м. Крім спалень та санвузлів у будинку є вбиральня, спортзал, пральня, кімната для продуктів.

На ділянці є будинок для персоналу та гостей. Паркінг на 3 авто.

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