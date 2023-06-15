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  • Как выглядит покинутая больница-призрак на проспекте Свободы в Днепре (ФОТО)

Как выглядит покинутая больница-призрак на проспекте Свободы в Днепре (ФОТО)

Сегодня 12:46
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В Днепре есть много заброшенных зданий больниц и других лечебных учреждений, которые когда-то были гордостью и достоянием города, а сегодня просто потихоньку разрушаются от времени.

Новости Днепра про Как выглядит покинутая больница-призрак на проспекте Свободы в Днепре (ФОТО)

Сероводородная лечебница была построена в Днепре в середине 1950-х годов. В то время лечение сероводородом, а особенно «ванны» с ним считались очень эффективными и были безумно популярными – все стремились попасть в эту больницу и пройти там курс лечения. Считалось, что горячие ванны помогают при радикулите, боли в суставах, лечат дерматологические заболевания и даже нервную  и сердечно-сосудистую системы.

Новости Днепра про Как выглядит покинутая больница-призрак на проспекте Свободы в Днепре (ФОТО)

Лечебницу «опекал» завод Петровского, поэтому его рабочие проходили там лечение чаще всего. Этот же завод «снабжал» учреждение сероводородом.

Новости Днепра про Как выглядит покинутая больница-призрак на проспекте Свободы в Днепре (ФОТО)

«Очень хорошо и быстро люди лечились там. Притом, принимали людей со всего города. Я помню у меняя был шип в пятке, то очень быстро все прошло благодаря сероводородной лечебнице», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Мила Павлова.

Сама больница состояла из двух корпусов – старого и нового. Первый перестал работать в 1990-х годах, второй медики и пациенты покинули в 2012 году.

Новости Днепра про Как выглядит покинутая больница-призрак на проспекте Свободы в Днепре (ФОТО)

«Я больше 40 лет отработал на заводе. Каждый день заходил и выходил через проходную, которая напротив лечебницы. Можно сказать, рассвет и печальный заказ лечебного заведения проходили у меня на глазах», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Леонид Притыкин.

Сейчас оба здания находятся в разрушенном состоянии. Мебель давно оттуда вывезли, перекрытия и пролеты разрушило время, от стекол не оставили следа хулиганы. В зданиях несколько раз был пожар – тут обитали бомжи и разводя огонь пытались согреться.

Новости Днепра про Как выглядит покинутая больница-призрак на проспекте Свободы в Днепре (ФОТО)

Внутри помещения до сих пор сохранился кафель на стенах, несколько ванн и грязные полуистлевшие от времени матрасы. На полу в зданиях валяется мусор, нет ни оконных рам, ни дверей, но на стенах еще можно увидеть краску и понять в какие цвета были выкрашены коридор и кабинеты сотрудников лечебницы.

Фото лечебницы в ее нынешнем состоянии сделаны участником группы «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск» Русланом Романенко. Он же утверждает, что рабочие там проводят демонтажные работы.

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Новости Днепра про Как выглядит покинутая больница-призрак на проспекте Свободы в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядит покинутая больница-призрак на проспекте Свободы в Днепре (ФОТО)Русский

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