Дороже отбивных: сколько стоит сало в магазинах и на рынках Днепра

Журналисты dnepr.info решили узнать, сколько хотят за килограмм сала летом 2023 года на рынках и в магазинах Днепра.
На рынке в спальном районе Днепра подчеревок найти трудно – продают только сало с тонкими полосками мяса и просят за него от 280 грн за кило. Хороший подчеревок нашелся только у одного продавца и просили за него 350 грн.
В магазинах за кило чистого сала просят от 130 грн. В торговых сетях найти большой и целый кусок продукта сложно – его продают нарезанным тонкими слайсами. Если на сале кое-где можно «встретить» мясную прожилку – то цена его возрастает до 170 грн за кило.
Но это все – акционные цены. Без скидки цена составляет 170 и 240 грн соответственно.
Есть магазины, где за килограмм сала просят, как и на рынке 254 грн.
Также есть торговые точки, где продукт отдают почти по 380 грн.
Отметим, в июле 2022 года килограмм сала по данным Государственный службы статистики обходился в 124 грн.
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