ТОП водопадов Днепра и области: рядом с парком и среди гранитных круч

В самом Днепре есть только один водопад. Он искусственный и находится у парка Шевченко. «Поріг ревучий» можно хорошо рассмотреть с набережной или смотровой площадки зеленой зоны. Но любоваться водопадом можно только с 16 до 20 часов в пятницу и выходные дни. С понедельника по четверг водопад не работает.
На реке Каменка находятся Токовские водопады. Его еще называют «красные камни». Такое название возникло из-за того, что река окружена выступами красного гранита, по которым и течет вода. Перепад высот водопада составляет 6 метров, а сам он длиной 30 метров. Вода тут прохладная, но многие не отказывают себе в удовольствии искупаться в реке в жаркое время года.
В селе Межирич на реке Волчья находится небольшой водопад. Сказать какая его высота и перепады сложно – их никто не мерял, но место выглядит довольно привлекательно. Также неподалеку от водопада находится историческая достопримечательность – Мавриинский майдан.
Водопад «Белые камни» свое название получил из-за белого гранита, по которому он течет. Находится на реке Ингулец в Кривом Роге. Высота водопада 12 метров.
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