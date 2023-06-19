Томатный сок, субпродукты и сыр: сколько стоят эти продукты в сетях АТБ, «Варус» и «Сильпо»

Цены на один и тот же товар в разных ритейлах Днепра могут отличаться на 5-10 грн, а товар со скидками в одной торговой сети могут продавать по такой же самой цене без акций и скидок в другой.

Журналисты dnepr.info на этой неделе решили сравнить стоимость таких продуктов: томатного сока производителя «Наш Сік», куриной печений «Наша Ряба», фасованного сыра «Моцарелла» марки «Ферма», персиков и сметаны «Простоквашино», жирностью 20%. Сравнивать цены мы будем в таких торговых сетях: АТБ, «Варус» и «Сильпо».

Сыр «Ферма» в «Сильпо» обойдется в 67,99 грн за 180 грамм. В «Варусе» он стоит 53,9 грн. В АТБ такого сыра на прилавках нет.

В «Сильпо» акция на персики, их отдают по цене 61,6 грн за кило. Без скидки цена на товар составляет 70 грн. В «Варусе» самые дешевые персики нашлись по цене 69,9 грн за кило. В АТБ персики по акции стоят 64,95 грн за кило, без скидки – 69,9 грн.

Сок томатный «Наш Сік» в «Сильпо» обойдется в 50,99 грн за 950 мл. в «Варусе» этот сок обойдется 47,9 грн. В АТБ цена аналогичная стоимости сока в «Варусе».

Куриная печень производителя «Наша Ряба» в «Сильпо» обойдется 71,69 грн за 650 грамм. В «Варусе» за нее просят 64,9 грн. В АТБ куриной печени этого производителя по данным сайта магазина нет.

За сметану «Простоквашино» жирностью 20% в «Сильпо» просят 44,99 грн за 350 грамм. В «Варусе» она стоит 41,2 грн. в АТБ сметана «Простоквашино» есть, но в другой упаковке – пластиковом стаканчике и немного меньшего веса – в нем 325 грамм. Стоит такая сметана 45,3 грн.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: