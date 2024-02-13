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Как узнать маршрут для экзамена по вождению в Днепре: инструкция

Сегодня 17:33
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Для получения прав жителям Днепра, как и всей Украины, необходимо сдать теоретический и практический экзамен в МРЕО. Для сдачи теории будущему водителю необходимо пройти тесты на знание правил ПДД. А для сдачи практики – доказать, что они могут управлять автомобилем на дороге в реальных условиях.

Новости Днепра про Как узнать маршрут для экзамена по вождению в Днепре: инструкция

Журналисты dnepr.info  узнали, как подготовится к практической части экзамена.

Практическая часть экзамена состоит из выполнения ряда элементов-заданий на автомобиле. В частности, будущему водителю нужно уметь не только трогаться и останавливаться, но также знать и уметь заезжать на парковочное место и завершает экзамен – поездка по определенному маршруту на обычной автодороге.

Каждый транспортно-сервисный центр, где есть возможность сдать теорию и практику для получения прав предлагает для поездки по дороге несколько маршрутов: с поворотами, светофорами и знаками, чтобы ученик максимально продемонстрировал свои знания. Но эти маршруты можно изучить заранее и таким образом лучше подготовится к практической сдачи экзамена. Все маршруты согласованы с военными администрациями.

Как узнать маршрут и подготовится к практическому экзамену

Чтобы изучить маршруты необходимо зайти на сайт Главного сервисного центра МВД  и выбрать область и город, в котором будет проходить сдача экзамена по вождению. Также следует указать номер ТСЦ, где будущий водитель будет сдавать на права. После этого на экране компьютера появятся маршруты.

Новости Днепра про Как узнать маршрут для экзамена по вождению в Днепре: инструкция

На сайте появятся сразу несколько разных вариантов.

Новости Днепра про Как узнать маршрут для экзамена по вождению в Днепре: инструкция

Как подготовится к теоретической части экзамена

Также на сайте можно подготовится и к теоретическому экзамену. Чтобы получить доступ к тестовым вопросам необходимо авторизоваться в личном кабинете водителя.

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Новости Днепра про Как узнать маршрут для экзамена по вождению в Днепре: инструкцияУкраїнська Новости Днепра про Как узнать маршрут для экзамена по вождению в Днепре: инструкцияРусский

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