Як дізнатися маршрут для іспиту з водіння у Дніпрі: інструкція

Для отримання прав мешканцям Дніпра, як і всієї України, необхідно скласти теоретичний та практичний іспит у МРЕВ. Для складання теорії, майбутньому водієві необхідно пройти тести на знання правил правил дорожнього руху. А для здачі практики довести, що вони можуть керувати автомобілем на дорозі в реальних умовах.

Журналісти dnepr.info дізналися, як підготуватись до практичної частини іспиту.

Практична частина іспиту складається з виконання ряду елементів-завдань на автомобілі. Зокрема, майбутньому водієві потрібно вміти не лише рушати і зупинятися, але також знати та вміти заїжджати на паркувальне місце та завершує іспит – поїздка певним маршрутом на звичайній автодорозі.

Кожен транспортно-сервісний центр, де є можливість здати теорію та практику для отримання прав, пропонує для поїздки дорогою кілька маршрутів: з поворотами, світлофорами та знаками, щоб учень максимально продемонстрував свої знання. Але ці маршрути можна вивчити заздалегідь і таким чином краще підготуватися до практичного складання іспиту. Усі маршрути погоджено з військовими адміністраціями.

Як дізнатися маршрут і підготуватись до практичної частини іспиту

Щоб вивчити маршрути необхідно зайти на сайт Головного сервісного центру МВС та вибрати область та місто, в якому проходитиме складання іспиту з водіння. Також слід зазначити номер ТСЦ, де майбутній водій здаватиме на права. Після цього на екрані комп’ютера з’являться маршрути.

Вони бувають різні. Але можна побачити всі варіанти.

Як підготуватися до теоретичної частини іспиту

Також на сайті можна підготуватись і до теоретичного іспиту. Щоб отримати доступ до тестових питань, необхідно авторизуватися в особистому кабінеті водія.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: