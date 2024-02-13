Як дізнатися маршрут для іспиту з водіння у Дніпрі: інструкція

Журналісти dnepr.info дізналися, як підготуватись до практичної частини іспиту.
Практична частина іспиту складається з виконання ряду елементів-завдань на автомобілі. Зокрема, майбутньому водієві потрібно вміти не лише рушати і зупинятися, але також знати та вміти заїжджати на паркувальне місце та завершує іспит – поїздка певним маршрутом на звичайній автодорозі.
Кожен транспортно-сервісний центр, де є можливість здати теорію та практику для отримання прав, пропонує для поїздки дорогою кілька маршрутів: з поворотами, світлофорами та знаками, щоб учень максимально продемонстрував свої знання. Але ці маршрути можна вивчити заздалегідь і таким чином краще підготуватися до практичного складання іспиту. Усі маршрути погоджено з військовими адміністраціями.
Щоб вивчити маршрути необхідно зайти на сайт Головного сервісного центру МВС та вибрати область та місто, в якому проходитиме складання іспиту з водіння. Також слід зазначити номер ТСЦ, де майбутній водій здаватиме на права. Після цього на екрані комп’ютера з’являться маршрути.
Вони бувають різні. Але можна побачити всі варіанти.
Також на сайті можна підготуватись і до теоретичного іспиту. Щоб отримати доступ до тестових питань, необхідно авторизуватися в особистому кабінеті водія.
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