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Як дізнатися маршрут для іспиту з водіння у Дніпрі: інструкція

Сьогодні 17:33
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Для отримання прав мешканцям Дніпра, як і всієї України, необхідно скласти теоретичний та практичний іспит у МРЕВ. Для складання теорії, майбутньому водієві необхідно пройти тести на знання правил правил дорожнього руху. А для здачі практики довести, що вони можуть керувати автомобілем на дорозі в реальних умовах.

Новости Днепра про Як дізнатися маршрут для іспиту з водіння у Дніпрі: інструкція

Журналісти dnepr.info дізналися, як підготуватись до практичної частини іспиту.

Практична частина іспиту складається з виконання ряду елементів-завдань на автомобілі. Зокрема, майбутньому водієві потрібно вміти не лише рушати і зупинятися, але також знати та вміти заїжджати на паркувальне місце та завершує іспит – поїздка певним маршрутом на звичайній автодорозі.

Кожен транспортно-сервісний центр, де є можливість здати теорію та практику для отримання прав, пропонує для поїздки дорогою кілька маршрутів: з поворотами, світлофорами та знаками, щоб учень максимально продемонстрував свої знання. Але ці маршрути можна вивчити заздалегідь і таким чином краще підготуватися до практичного складання іспиту. Усі маршрути погоджено з військовими адміністраціями.

Як дізнатися маршрут і підготуватись до практичної частини іспиту

Щоб вивчити маршрути необхідно зайти на сайт Головного сервісного центру МВС та вибрати область та місто, в якому проходитиме складання іспиту з водіння. Також слід зазначити номер ТСЦ, де майбутній водій здаватиме на права. Після цього на екрані комп’ютера з’являться маршрути.

Новости Днепра про Як дізнатися маршрут для іспиту з водіння у Дніпрі: інструкція

Вони бувають різні. Але можна побачити всі варіанти.

Новости Днепра про Як дізнатися маршрут для іспиту з водіння у Дніпрі: інструкція

Як підготуватися до теоретичної частини іспиту

Також на сайті можна підготуватись і до теоретичного іспиту. Щоб отримати доступ до тестових питань, необхідно авторизуватися в особистому кабінеті водія.

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Новости Днепра про Як дізнатися маршрут для іспиту з водіння у Дніпрі: інструкціяУкраїнська Новости Днепра про Як дізнатися маршрут для іспиту з водіння у Дніпрі: інструкціяРусский

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