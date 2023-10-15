Как устроены укрытия в садах Днепра — проверка дежурной по городу

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Устроены укрытия и знания медицинской помощи для воспитателей. С целью организации образовательного процесса для дошкольников Днепра в 82 садах осуществляется устройство простейших укрытий. Ведь в планах — в конце октября организовать группы краткосрочного дня в 20 заведениях дошкольного образования, дальше постепенно внедрять процесс еженедельно в 5 заведениях, к концу ноября будет уже 47 таких заведений.

Так, накануне выходных дежурная по городу – заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Елена Яковенко проверила готовность укрытий в детских садах.

Посетили КЗДО № 92 ДМР, там уже обустроено укрытие для воспитателей и малышей. Есть места для сидения, туалет, душевая кабина. Запасы технической и питьевой воды.

«Мы стараемся создать безопасные условия для наших питомцев, для того, чтобы учебный процесс и развлекательный для дошкольников был безопасным. Группы подготовлены, укрытие устроено», — показала директор КЗДО № 92 ДМР Татьяна Макеева. «Увиденным довольна, ждем соответствующих актов от ГСЧС. Отмечу — понимая ситуацию с безопасностью — это будут группы кратковременного пребывания до 4х часов. Одна группа – до 15 детей. В этом саду готовы 6 групп, то есть сюда до 90 детей смогут войти», — уточнила дежурная по городу Елена Яковенко.

К тому же проверили садик на базе заведения общего и среднего образования – КЗО «НПК № 103» ДМР. «В укрытии есть вода техническая, питьевая. Есть места для сидения, игрушки и т.д. Здесь проводятся игры, учебный процесс, чтобы не прекращать развивать наших дошкольников», — сказал директор КЗО «НПК №103» ГТР Анатолий Черный.

«Посмотрела, как настроен процесс. Довольна тем, что увидела, ведь здесь уже учится малыши. Отмечу, сейчас такие группы работают в 8 гимназиях с дошкольными подразделениями», — уточнила заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики ГТР Елена Яковенко.

К тому же, воспитатели одного из детских садов Днепра проходили и специальные курсы к медицинской помощи. Воспитательница Татьяна Семошкина работает уже почти десять лет. «Очень полезные знания, я узнала, что такое критическое/ не критическое кровотечение, научилась накладывать правильно турникеты. Было любопытно, объясняли очень хорошо. Для меня важно, что я смогу уже со знанием подойти к оказанию медицинской помощи, если потребуется», — подытожила Татьяна Семошкина.

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