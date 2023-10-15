Як ушлаштовані укриття в садочах Дніпра – перевірка чергової по місту

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Улаштовані укриття та знання домедичної допомоги для вихователів. З метою організації освітнього процесу для дошкільнят Дніпра у 82 садочках здійснюється улаштування найпростіших укриттів. Адже у планах – наприкінці жовтня організувати групи короткотривалого дня в 20 закладах дошкільної освіти, далі поступово впроваджувати процес щотижня у 5 закладах, до кінця листопада буде вже 47 таких закладів.

Так, напередодні вихідних чергова по місту – заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олена Яковенко перевірила готовність укриттів у дитячих садочках.

Відвідали КЗДО № 92 ДМР, там вже облаштоване укриття для вихователів й малечі. Є місця для сидіння, вбиральня, душова кабіна. Запаси технічної та питної води тощо.

«Ми намагаємось створити безпечні умови для наших вихованців, для того, щоб навчальний процес й розважальний для дошкільнят був безпечним. Групи підготовлені, укриття улаштоване», – показала директорка КЗДО № 92 ДМР Тетяна Макеєва. «Побаченим задоволена, чекаємо на відповідні акти від ДСНС. Зазначу – розуміючи безпекову ситуацію – це будуть групи короткотривалого перебування до 4х годин. Одна група – до 15 дітей. У цьому садку готово 6 груп, тобто сюди до 90 дітей зможуть війти», – уточнила чергова по місту Олена Яковенко.

До того ж перевірили садочок на базі закладу загальної та середньої освіти – КЗО «НВК № 103» ДМР. «В укритті є вода технічна, питна. Є місця для сидіння, іграшки тощо. Тут проводяться ігри, навчальний процес, щоб не припиняти розвивати наших дошкільнят», – сказав директор КЗО «НВК № 103» ДМР Анатолій Чорний.

«Подивилася, як налаштований процес. Задоволена тим, що побачила, адже тут вже навчається малеча. Зазначу, на даний час такі групи працюють у 8 гімназіях з дошкільними підрозділами», – уточнила заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР Олена Яковенко.

До того ж вихователі одного з дитячих садочків Дніпра проходили й спеціальні курси домедичної допомоги. Вихователька Тетяна Семошкіна працює вже майже десять років. «Дуже корисні знання, я дізналась що таке критична/ не критична кровотеча, навчилась накладати правильно турнікети. Було цікаво, пояснювали дуже добре. Для мене важливо, що я зможу вже зі знанням підійти до надання домедичної допомоги, якщо буде потрібно», – підсумувала Тетяна Семошкіна.

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