К каким врачам в Днепре можно записаться бесплатно и без направления: как это сделать

Заключить декларацию можно с любым семейным врачом, независимо от места жительства. Главное, чтобы у врача было место для записи еще одного пациента, а медучреждение, где он работает – подписало договор с НСЗУ на предоставление услуг пациентами. «Опознать» такие учреждения можно по специальной наклейке на двери, но также их адрес можно узнать на этом сайте.
Записаться к врачу без назначения можно через платформу Лікарі24. Регистрация на этом сайте не нужна. У каждого пациента «по умолчанию» есть свой кабинет, нужно только ввести номер телефона и таким образом открыть доступ к записи и другой информации. Без направления можно записаться к вышеперечисленным специалистам в любом районе города, прописка пациента не имеет значения. Также с помощью этого сайта можно записаться на вакцинацию.
Чтобы записаться через платформу нужно выбрать врача или медучреждение, ввести свои данные, номер телефона и причину обращения, а также выбрать день и время для удобного посещения, а уже у профильного специалиста получить назначение на анализы. Целый ряд которых в Украине бесплатный.
Семейный врач может направить на инструментальную диагностику: кардиографию, отоофтальмоскопию, измерение остроты зрения, общий анализ крови, мочи холестерин и глюкозу, выявление индивидуального риска диабета и ряда других инфекционных и не инфекционных заболеваний: хронических, респираторных, туберкулеза, онкологических, вирусных гепатитов, ВИЧ, инфекций, передающихся половым путем.
Женщины, минуя консультацию у семейного врача, могут сразу пойти к гинекологу. Национальная служба здоровья Украины рекомендует всем женщинам посещать гинеколога раз в год и обязательно проходить ряд анализов. Это является профилактикой онкозаболеваний, которые на первых порах могут проходить бессимптомно.
Основной анализ, который рекомендуют делать – это ПАП-тест или скрининг рака шейки матки. Он требуется для раннего выявление заболеваний. Анализ по направлению от гинеколога бесплатный. Также бесплатно можно пройти анализ на вирус папилломы человека. С направлением от врача можно бесплатно сделать маммографию, узи.
Министерство здравоохранения совместно с Национальным институтом рака создало специальные таблички для женщин и мужчин, где написано, через сколько, в каком возрасте и какие анализы нужно делать.
Если для женщин обязательные осмотры и анализы начинаются с 20 лет, то мужчины должны проходить регулярное обследование у уролога начиная с 40 лет. Они также могут сделать необходимые тесты бесплатно при наличии направления от профильного врача.
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