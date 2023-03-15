До яких лікарів у Дніпрі можна записатися безкоштовно та без направлення: як це зробити

За наявності підписаної медичної декларації у Дніпрі можна безкоштовно та без направлення записатися до таких фахівців: сімейний лікар, гінеколог, фтизіатр, нарколог, стоматолог, педіатр та психіатр. Зробити це можна, якщо медустанова, де працює спеціаліст має договір з НСЗУ.

Укласти декларацію можна з будь-яким сімейним лікарем, незалежно від місця проживання. Головне, щоб у лікар міг взяти ще одного пацієнта, а медустанова, де він працює – мала підписаний договір з НСЗУ на надання послуг. «Впізнати» такі установи можна за спеціальною наклейкою на двері, але також їхню адресу можна дізнатися на цьому сайті.

Записатися до лікаря без призначення можна через платформу Лікарі24. Реєстрація на цьому сайті не потрібна. Кожен пацієнт «за замовчуванням» має свій кабінет, потрібно тільки ввести номер телефону і таким чином відкрити доступ до запису та іншої інформації. Без направлення можна записатися до перерахованих вище фахівців у будь-якому районі міста, прописка пацієнта не має значення. Також за допомогою цього сайту можна записатись на вакцинацію.

Щоб записатися через платформу, потрібно вибрати лікаря або медустанову, ввести свої дані, номер телефону та причину звернення, а також вибрати день і час для зручного відвідування, а вже у профільного фахівця отримати призначення на аналізи. Ціла низка яких в Україні безоплатна.

Загальні безкоштовні аналізи

Сімейний лікар може направити на інструментальну діагностику: кардіографію, отоофтальмоскопію, вимірювання гостроти зору, загальний аналіз крові, сечі холестерин та глюкозу, виявлення індивідуального ризику діабету та ряду інших інфекційних та неінфекційних захворювань: хронічних, респіраторних, туберкульозу, онкологічних , інфекцій, що передаються статевим шляхом

Для жінок

Жінки, минаючи консультацію у сімейного лікаря, можуть одразу піти до гінеколога. Національна служба здоров’я України рекомендує всім жінкам відвідувати гінеколога раз на рік та обов’язково проходити низку аналізів. Це є профілактикою онкозахворювань, які спочатку можуть проходити безсимптомно.

Основний аналіз, який рекомендують робити, – це ПАП-тест або скринінг раку шийки матки. Він потрібний для раннього виявлення захворювань. Аналіз у напрямку від гінеколога безкоштовний. Також безкоштовно можна пройти аналіз вірусу папіломи людини. З направленням від лікаря можна безкоштовно зробити мамографію, УЗД.

Міністерство охорони здоров’я спільно з Національним інститутом раку створило спеціальні таблички для жінок та чоловіків, де написано, через скільки, в якому віці та які аналізи потрібно робити.

Для чоловіків

Якщо для жінок обов’язкові огляди та аналізи починаються з 20 років, то чоловіки повинні проходити регулярне обстеження у уролога з 40 років. Вони також можуть зробити необхідні тести безкоштовно за наявності направлення від профільного лікаря.

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