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«Хватит истерить»: мэр Днепра прокомментировал отставку Залужного

Сегодня 10:56
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В четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Новым главнокомандующим ВСУ президент назначил генерал-полковника Сырского.

Такие кадровые перемены вызвали резонанс в обществе. Сегодня свое мнение по поводу этого высказал и мэр Днепра Борис Филатов.

Он призвал всех не истерить, а дальше вместе работать на Победу!

Я намеренно вчера взял паузу, чтобы не комментировать событие дня, когда начался массовый психоз. Этот пост, пожалуй, многим не понравится, но я пишу и говорю только о том, что думаю (в отличие от большинства политиков). Итак, по порядку. Имел ли право Президент отставить Главнокомандующего? Да, имел. И это не подлежит обсуждению. Имело ли общество право возмутиться? Да, имело. Мы живем в свободной стране и воюем за демократию. Поэтому любые решения власти (ЛЮБЫЕ) можно критиковать и осуждать. Является ли эта отставка ошибкой? Если речь идет об объединении нации – безусловно, да. С военной точки зрения – не нам судить. С политической – время покажет. Ибо, как известно, что посеешь, то и пожнешь, – написал Филатов.

Также он поблагодарил Залужного и пожелал Сырскому терпения и сил.

Валерий Федорович – честь и низкий поклон. Александр Станиславович – терпения и сил. На нем сегодня лежит колоссальная ответственность. Владимиру Александровичу ничего не буду желать. Он в моих советах и пожеланиях никогда не нуждался. А нам всем – мудрости. Хватит истерить. Давайте работать, – написал мэр Днепра.

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