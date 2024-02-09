«Хватит истерить»: мэр Днепра прокомментировал отставку Залужного

Новым главнокомандующим ВСУ президент назначил генерал-полковника Сырского.
Такие кадровые перемены вызвали резонанс в обществе. Сегодня свое мнение по поводу этого высказал и мэр Днепра Борис Филатов.
Он призвал всех не истерить, а дальше вместе работать на Победу!
Я намеренно вчера взял паузу, чтобы не комментировать событие дня, когда начался массовый психоз. Этот пост, пожалуй, многим не понравится, но я пишу и говорю только о том, что думаю (в отличие от большинства политиков). Итак, по порядку. Имел ли право Президент отставить Главнокомандующего? Да, имел. И это не подлежит обсуждению. Имело ли общество право возмутиться? Да, имело. Мы живем в свободной стране и воюем за демократию. Поэтому любые решения власти (ЛЮБЫЕ) можно критиковать и осуждать. Является ли эта отставка ошибкой? Если речь идет об объединении нации – безусловно, да. С военной точки зрения – не нам судить. С политической – время покажет. Ибо, как известно, что посеешь, то и пожнешь, – написал Филатов.
Также он поблагодарил Залужного и пожелал Сырскому терпения и сил.
Валерий Федорович – честь и низкий поклон. Александр Станиславович – терпения и сил. На нем сегодня лежит колоссальная ответственность. Владимиру Александровичу ничего не буду желать. Он в моих советах и пожеланиях никогда не нуждался. А нам всем – мудрости. Хватит истерить. Давайте работать, – написал мэр Днепра.
Полностью пост читайте ниже:
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области - очередная смерть на воде.
Вечером 9 февраля Днепр покрыл густой туман.
Национальная служба здоровья Украины разработала Гид по Программе медицинских гарантий.…
В четверг вечером, 8 февраля, в Днепре на проспекте Яворницкого…
В Днепропетровской области - очередная смерть на воде.
Вечером 9 февраля Днепр покрыл густой туман.
Национальная служба здоровья Украины разработала Гид по Программе медицинских гарантий. Это своего рода руководство для жителей Украины, которое дает ответы на различные вопросы, связанные с посещением медучреждения и покупки в аптеке препаратов по программе «Доступні ліки».
Нужна ваша помощь!
В одном из домов Каменского из газовых труб потекла вода.
В четверг вечером, 8 февраля, в Днепре на проспекте Яворницкого (в районе Кельнского бульвара) мужчины устроили драку со стрельбой.
В Днепре три троллейбуса получили новую остановку.
Кабинет Министров разрешил Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (военкоматам) работать круглосуточно во время проведения мобилизации и/или действия военного положения.
Через несколько дней влюбленные Днепра будут отмечать День святого Валентина. Часть людей считает праздник просто маркетинговым ходом, другие наоборот, верят в красивую легенду о священнике, который венчал влюбленных, некоторые расценивают 14 февраля как повод лишний раз подарить подарок второй половинке…
Днепряне терроризировали фермеров Харьковщины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!