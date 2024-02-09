В городе на Днепропетровщине ввели усиленные противоэпидемические ограничения

В Желтых Водах на Днепропетровщине резко возросло количество больных ОРВИ. Эпидпорог превышен почти вдвое. Поэтому ввели усиленный противоэпидемический режим, чтобы предотвратить распространение заболеваемости.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Об этом говорится на сайте городского совета Желтых Вод.
По словам заведующего эпидемическим отделом ВСП «Жовтоводский отдел ГУ «Днепропетровский ОЦКПХ Минздрава» Анатолия Донина, с конца января в общине вырос уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
Если в конце января за неделю фиксировали 310 случаев ОРВИ, то в начале февраля уже 509. Большинство из них – дети.
На сегодняшний день в Желтых Водах эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен почти вдвое. Вместо установленного для области показателя 591,7 на 100 тысяч населения, 1091,4. Поэтому, согласно приказу Минздрава, необходимо ввести усиленный противоэпидемический режим, в частности, ввести меры, направленные на снижение уровня распространения респираторной инфекции, – сказал он.
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