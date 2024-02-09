У місті на Дніпропетровщині ввели посилені протиепідемічні обмеження

Місто на Дніпропетровщині запроваджує посилені протиепідемічні обмеження

У Жовтих Водах на Дніпропетровщині різко зросла кількість хворих на ГРВІ. Епідпорог перевищено майже вдвічі. Через це запровадили посилений протиепідемічний режим, аби запобігти поширенню захворюваності.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС.

Про це йдеться на сайті міської ради Жовтих Вод.

За словами завідуючого епідемічним відділом ВСП “Жовтоводський відділ ДУ “Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ” Анатолія Доніна, з кінця січня у громаді зростав рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції.

Якщо наприкінці січня за тиждень фіксували 310 випадків ГРВІ, то на початку лютого вже 509. Бльшість із них – діти.

На сьогодні у Жовтих Водах епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ перевищено майже вдвічі. Замість встановленого для області показника 591,7 на 100 тисяч населення, маємо 1091,4. Тому, згідно з наказом МОЗ, необхідно ввести посилений протиепідемічний режим, зокрема запровадити заходи, спрямовані на зниження рівня поширення респіраторної інфекції, – сказав він

Які обмеження діють з 8 лютого:

прийом пацієнтів із симптомами ГРВІ лікарями Центру первинної медико-санітарної допомоги на відокремленому прийомі

обов’язковий масковий режим у закладах освіти та рекомендований – на об’єктах торгівлі

дистанційне навчання за відсутності понад 20% дітей у класі.

Читайте також:

Українська

Автор: