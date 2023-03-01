Хотел бутылку, а ограбил магазин: в Днепре на Победе мужчина с ножом требовал деньги у продавщицы

Злоумышленник сначала попросил бутылку, а когда продавщица отвлеклась, он достал нож и потребовал деньги из кассы.
Женщина достала определенную сумму и отдала ее мужчине.
Момент преступления сняли камеры видеонаблюдения.
Мы обратились за комментарием в полицию. Там нам сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и лицо, причастное к преступлению.
Напомним, ранее мы писали, что в Никополе пожар унес жизнь 60-летнего мужчины: что известно.
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