Хотел бутылку, а ограбил магазин: в Днепре на Победе мужчина с ножом требовал деньги у продавщицы

На жилом массиве Победа мужчина ограбил магазин.

Злоумышленник сначала попросил бутылку, а когда продавщица отвлеклась, он достал нож и потребовал деньги из кассы.

Женщина достала определенную сумму и отдала ее мужчине.

Момент преступления сняли камеры видеонаблюдения.

Мы обратились за комментарием в полицию. Там нам сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и лицо, причастное к преступлению.

Напомним, ранее мы писали, что в Никополе пожар унес жизнь 60-летнего мужчины: что известно.

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