У Нікополі пожежа забрала життя 60-річного чоловіка: що відомо

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце події оперативно виїхали рятувальники, прибувши, вони встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння.
Займання локалізували о 18:15 та ліквідували о 18:40. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі та облицювання стін. Загальна площа пожежі склала 40 кв. м.
На жаль, під час ліквідації займання вогнеборці виявили 60-річного чоловіка без ознак життя.
До ліквідації пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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