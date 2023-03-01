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У Нікополі пожежа забрала життя 60-річного чоловіка: що відомо

Сьогодні 10:22
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У вівторок, 28 лютого, о 17:57 на лінію «101» повідомили про пожежу в будинку на вулиці Шевченка у Нікополі.

Новости Днепра про У Нікополі пожежа забрала життя 60-річного чоловіка: що відомо

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події оперативно виїхали рятувальники, прибувши, вони встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння.

Займання локалізували о 18:15 та ліквідували о 18:40. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі та облицювання стін. Загальна площа пожежі склала 40 кв. м.

На жаль, під час ліквідації займання вогнеборці виявили 60-річного чоловіка без ознак життя.

До ліквідації пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Нікополі пожежа забрала життя 60-річного чоловіка: що відомо

Новости Днепра про У Нікополі пожежа забрала життя 60-річного чоловіка: що відомо

Нагадаємо, раніше ми писали, що під Дніпром чоловік із сокирою напав на племінника

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Новости Днепра про У Нікополі пожежа забрала життя 60-річного чоловіка: що відомоУкраїнська

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