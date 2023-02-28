Может быть в районе авто- или ж/д вокзала: в Днепре разыскивают 55-летнюю женщину

Нужна ваша помощь!

В Днепре разыскивают 55-летнюю Душебу Людмилу Ивановну.

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что женщина может находиться в районе автовокзала или ж/д вокзала.

Если вы видели Людмилу или знаете, где она может быть, пожалуйста, позвоните по номерам: (050) 622-89-46, (093) 665-95-82.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области разыскивают 13-летнего мальчика.

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