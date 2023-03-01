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  • Хотів пляшку, а пограбував магазин: у Дніпрі на Перемозі чоловік з ножем вимагав гроші у продавчині

Хотів пляшку, а пограбував магазин: у Дніпрі на Перемозі чоловік з ножем вимагав гроші у продавчині

Сьогодні 11:33
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На житловому масиві Перемога чоловік пограбував магазин.

Новости Днепра про Хотів пляшку, а пограбував магазин: у Дніпрі на Перемозі чоловік з ножем вимагав гроші у продавчині

Зловмисник спочатку попросив пляшку, а коли продавчиня відволіклася, він дістав ніж та почав вимагати гроші з каси.

Жінка дістала певну суму та віддала її чоловіку.

Момент злочину зняли камери відеоспостереження.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Там нам повідомили, що за вказаним фактом відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини та особу, причетну до злочину.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі пожежа забрала життя 60-річного чоловіка: що відомо.  

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Новости Днепра про Хотів пляшку, а пограбував магазин: у Дніпрі на Перемозі чоловік з ножем вимагав гроші у продавчиніУкраїнська

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