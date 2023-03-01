В Днепре угрожали взорвать «Пассаж» и многоэтажку

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, за минувшие сутки поступило несколько сообщений о заминировании. Неизвестные угрожали взорвать многоэтажку и ТРЦ.
На электронный адрес правоохранителей пришло письмо с угрозами. Отправитель угрожал взорвать 4 здания в Днепре: областной ТЦК, два ТРЦ «Приозерный» и «Пассаж» и дом на проспекте А. Поля.
Специалисты обследовали прилегающие к помещениям территории. К счастью, никаких следов взрывчатки не обнаружили. Сообщение о минировании оказалось ложным.
Напомним, в Никополе пожар унес жизни 60-летнего мужчины.
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