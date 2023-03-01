Двое жителей Днепропетровщины пытались сбежать рекой в Румынию

Об этом рассказали в пресс-службе ДПСУ.
По словам пограничников, 26 февраля они задержали 5 мужчин, пытавшихся сбежать в Румынию. Кроме паспортов и денег они прихватили с собой гидрокостюмы и спасательные жилеты. Среди них было два жителя Днепропетровщины.
По плану они должны были переплыть на румынский берег реки Тиса. Не остановила их ни низкая температура воды, ни то, что здесь раньше погибали люди, пытаясь сделать то же самое.
Впрочем, воплотить в план в жизнь не удалось, отчаяных пловцов остановили пограничники.
Еще двоих пловцов задержали на границе с Венгрией. Они пытались пересечь реку на резиновой лодке. Встреча с пограничниками не входила в планы правонарушителей, однако они разрушили планы гребцов.
Всего на прошлой неделе пограничники Мукачевского отряда пресекли более 30 попыток нарушения госграницы, в результате чего задержали 44 человека.
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