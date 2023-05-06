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Громкая ночь: над Днепром и областью сбили четыре «шахеда»

Сегодня 08:42
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Сегодня ночью в Днепре было громко.

Новости Днепра про Громкая ночь: над Днепром и областью сбили четыре

В ночь на 6 мая в Днепре и области было слышно взрывы и характерные звуки иранских беспилотников.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, над областью сбили четыре дрона-камикадзе «Шахед». Военные из воздушного командования «Схід» приземлили все выпущенные на Днепропетровщину беспилотники.

К сожалению, есть разрушение. Обломки сбитых мопедов рухнули в Синельниковском районе. Там выбиты окна в 5 частных домах. Изуродованы два хозяйственных постройки и линия электропередач. Люди невредимы.

Кроме этого, традиционно русская армия целила и по Марганецкому обществу Никопольского района. Выпустила полтора десятка снарядов из «Града». Обошлось без пострадавших. Последствия атаки выясняются.

Информацию об ущербе БПЛА подтвердили и в Воздушном командовании «Схід». Военные сбили 4 мопеда ночью и один беспилотник утром. Вот так выглядит сбитое железо:

Новости Днепра про Громкая ночь: над Днепром и областью сбили четыре

Новости Днепра про Громкая ночь: над Днепром и областью сбили четыре

Напомним, ранее мы сообщали, что звуки взрывов слышали и с утра.

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Новости Днепра про Громкая ночь: над Днепром и областью сбили четыре Українська Новости Днепра про Громкая ночь: над Днепром и областью сбили четыре Русский

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