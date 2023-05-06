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У Дніпрі пролунав вибух: що відомо

Сьогодні 08:19
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У Дніпрі чули вибух.
Новости Днепра про У Дніпрі пролунав вибух: що відомо

фото ілюстративне

У суботу, 6 травня, у Дніпрі було гучно. Містяни повідомляють про звуки вибухів. Тривогу оголосили о 8 годині ранку і через деякий час пролунали звуки, схожі на вибухи. 

Попередньо – це робота ППО по ліквідації невідомого БПЛА, але чекаємо звіт від повітряного командування. 

Тривога триває, тому залишайтесь в укриттях. 

upd: 8:20 – відбій повітряної тривоги, загроза минула. 

Новости Днепра про У Дніпрі пролунав вибух: що відомо

 

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